Úniky Nintendo Switch 2 právě odhalily specifikace a potenciální okno vydání

Víme, že Nintendo Switch 2 přichází, přičemž Nintendo potvrzuje své plány vydat pokračování pro Switch v roce 2025. A nyní máme díky sérii úniků více podrobností o tom, co od Switch 2 očekávat.

Tělo robota Úniky byly shrnuty do jedné zprávy, která podrobně popisuje vše od potenciálního data vydání po to, kolik RAM má konzole až po to, zda bude zpětně kompatibilní s nejlepšími hrami původní konzole pro Nintendo Switch.

První únik pochází z populární nástěnky Nintendo s názvem Famiboardy a User LiC, která se ponořila do údajů o zásilkách a celních údajích mezi společnostmi Nintendo, NVIDIA a dalšími společnostmi. Jejich zjištění naznačují, že Switch 2 bude obsahovat 12 GB RAM s 2 x 6GB LPDDR5X moduly. Operační paměť RAM nabídne přenosovou rychlost 7 500 MT/s s 256GB úložištěm UFS 3.1.

I když se to ve světě konzolí Xbox a PlayStation, které disponují 1TB nebo více, nezdá mnoho, ve srovnání s 64GB dostupnými na Nintendo Switch OLED je to velký skok.

Sériový únik Centrolex A. byl umučen Brazilská televizní stanice známá jako tvPH Pro sadu dalších podrobností o přepínači. Nejprve tvrdí, že konzole bude spuštěna v květnu 2025 a další informace přijdou od Nintenda letos na podzim. Také tvrdili, že Switch 2 bude mít fyzickou a digitální kompatibilitu s původními hrami Swith.

Na základě uniklých částí je zde maketa velikosti Switch 2 ve srovnání s OG Switch a SteamDeck. Od mjayer na famiboardech pic.twitter.com/14WfkY6NGW9. května 2024

Poslední dvě informace poskytl Centrolex V souvislosti s ovladači Switch 2 budou mít zřejmě vestavěné mikrofony, což by také mohlo vést k některým zajímavým změnám ve hře. oni také Nárok Další Switch má 8palcový displej, který je o celý palec větší než model Switch OLED. Již dříve jsme slyšeli o větší obrazovce, takže tento únik zřejmě podporuje předchozí tvrzení.

Pokud jsou všechny tyto úniky přesné, Switch 2 vypadá jako slibný upgrade, i když ne nutně obrovský skok vpřed pro Nintendo. Větší úložiště a RAM zní dobře, ale budeme se muset seznámit s CPU a GPU, abychom viděli, o kolik lepší je konzole z hlediska herního výkonu.

Uniklý technický list naznačuje, že Switch 2 bude obsahovat osmijádrový procesor Cortex-A78AE. Stejný únik naznačuje, že bude mít 8 GB nebo RAM a 64 GB úložiště, což se liší od specifikací uvedených v tomto nejnovějším úniku. To znamená, že jedna (nebo obě) fámy jsou nepřesné, takže s těmito zprávami musíme zacházet opatrně.