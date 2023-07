Polk County, Florida – Je to jeden z nejrychleji rostoucích sportů na světě a tento víkend budou někteří z nejlepších na světě soutěžit ve Winter Haven.

Sport je zeměkoule. Je to jako hokej, jen hůl je menší, používají míček a hraje se na dřevěné podlaze.

„Lidé tento sport nehrají pro peníze a slávu. Dělají to, protože ho milují,“ řekla Pippa Guha z České republiky.

Juha florbalově vyrůstal ve své rodné zemi, a tak využil příležitosti hrát a učit hru v Americe.

„Jediné, na co se ptám po každém tréninku, je: Bavili jste se, kluci,“ řekl Geha.

Během víkendu North American Globe Soccer League bude patřit mezi nejlepší na světě a bude pobíhat po kurtu ve Winter Haven.

Je členem Florida Vikings v Orlandu, jednoho ze šesti týmů ve sporu.

„Chceme, aby to rostlo, chceme, aby to bylo velké po celých Spojených státech, a proto to děláme,“ řekl Daniel Williamson z Orlanda.

Williamson zorganizoval víkend akcí. Začíná to dětským táborem s hráči z Evropy a Spojených států a končí mistrovstvím Florida Vikings.

„Myslím, že hokejová komunita je tady skvělá, takže to chci zmínit,“ řekl Williamson.

Pokud jde o dětský tábor, nezáleží na vašem věku, úrovni dovedností, velikosti nebo pohlaví.

Daniel Darton ze Slovenska. Zeptal jsem se, kde můžete být pět čtyř dětí ze čtyř dalších zemí.

„V Americe je všechno větší,“ řekl Darton.

„Něco, co jsem si nikdy nepředstavoval, že budu hrát florbal v USA,“ řekl Jan Marva z České republiky.

„Je to příležitost naučit se jména nových lidí, ale jejich jména je těžké říct,“ řekl Cody Warner z Orlanda.

Jakmile hry začnou, začne i soutěž; Zeptejte se brankářů, žádná rukavice, žádná hůl, ale hodně srdce.

„V České republice říkáme, že brankáři jsou ‚jiní lidé‘,“ řekl Milan Sweiker z České republiky.

A pokud uděláte průzkum o tom, která země je nejlepší ve sportu, bude podle dětí jednomyslná odpověď Švédsko. Klima Floridy však může být jejich dosud nejdivočejším odporem.

„Je velké horko,“ řekl Alex Forsman ze Švédska.

Další informace o Florida Vikings Cup najdete na www.flvikings.com/vikingscup.