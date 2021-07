Ruská jednotka Pirs se úspěšně oddělila od Mezinárodní vesmírné stanice, aby uvolnila místo pro příchozí Nauku

Pierce a pokrok krátce poté, co byl v pondělí 26. července 2021 odstraněn z Mezinárodní vesmírné stanice. obrázek : Roscosmos

Ruská část Mezinárodní vesmírné stanice je nyní připravena přijímat Modul Nauka, po úspěšném odstranění dokovací stanice Pirs a kosmické lodi Progress.

V pondělí je 6:55 26. července opustilo Mezinárodní vesmírnou stanici podle NASA bezpilotní nákladní vozidlo Progress MS-16 spolu s dokovací stanicí Pirs. prohlášení. Oba měli být většinou zničeni při opětovném vstupu zemskou atmosférou a Ruskou kosmickou agenturou Roscosmos tweetoval, že „nehořlavé konstrukční prvky“ vozidla spadly do Tichého oceánu.

Mise Progress 77 dorazila na Mezinárodní vesmírnou stanici v únoru, aby dodala zásoby a náklad posádce Expedice 65. Modul Pirs je v provozu 20 let a byl spuštěn na stanici 14. září 2001. Pirs, což znamená „Molo“ v ruštině bylo vyřazeno z provozu, aby se vytvořil prostor pro Sphere pro příchozí modul Nauka, známý také jako víceúčelový laboratorní modul (MLM), který se minulou středu vznesl na oběžnou dráhu.

Dokovací prostor a kosmická loď krátce před opětovným vstupem v pondělí 26. července 2021. obrázek : Roscosmos

Původní plán byl vyvlastnit Pierce v pátek, 23. července, ale toto bylo přesunuto na pondělí A vzdálenost Řada problémů s misí Nauka, která vzlétla 21. července z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Navíc Nedokončil své první orbitální popálení (Případ vyřešen S náhradními tryskami) má Nauka zjevný problém s anténou a s kotvícím cílem se děje něco funky, což by mohlo způsobit potíže v dokovací den, naplánovaný na čtvrtek, 29. července.

Minulou sobotu, jakmile vyšlo najevo, že Nauka dorazí na Mezinárodní vesmírnou stanici, zahájili astronauti Roscosmosu Oleg Novitskiy a Petr Dubrovy přípravy na vyřazení z provozu a zavřeli přestupní dveře mezi Pirem a ruskou částí vesmírné stanice, zatímco také kontrola integrity tlaku. A podle do Roscosmosu.

Dokovací stanice Pirs je dlouhá 4,9 m 2,6 m Váží 8 461 liber (3838 kg), podle do NASA. Za poslední dvě desetiletí Jednotka sloužila jako vědecká laboratoř, dokovací přístav a přechodové komory pro výstupy do vesmíru.

Po odpojení byly jednotka a kosmická loď přesunuty do bezpečné vzdálenosti. Řídicí jednotky použili trysky Progress ke zpomalení objektů, v případě v 10:01 EDT. To, co zbylo po návratu do zemské atmosféry, padlo do “ Je to nesplavná oblast v Tichém oceánu, “uvádí Roscosmos.

Se zmizením Pirs a Progress je přístav na straně pevniny ruské části připraven přijmout Nauka, což v ruštině znamená „vlajka“. Nová sekce poskytne více prostoru pro vědecké experimenty, zboží a vybavení. Nauka také dodává produkty do Evropy Nové robotické rameno, která bude sloužit ruské části vesmírné stanice.