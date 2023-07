Fanoušci Kingdom Tears si myslí, že vidí Linkův balíček

V poslední době pár The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears Hráči zažili nečekanou, ale vtipnou skokovou hrůzu. A ne, péče o skoky nemá nic společného s majestátním padouchem hry Ganonem. Očividně to byla fyzika kývání Korunovační klenoty Champion Hyrule. Nebo alespoň něco takového. Ano, bude to jeden z nich Takové vysvětlující blogyTak se připoutejte.

Skyward Sword HD se vrací ke klopýtnutí, které vedly k Breath of the Wild

Začátkem týdne, uživatel Twitteru dahfodel nahrávání bylo provedeno Totk Herní klip, na kterém Link padá na kolena s titulkem „link balls jumpscare“, oceněným Pulitzerovou cenou. Lidi, screenshot toho, co by mohlo vypadat jako Linkovy visící části, se dá srovnat jen s přiloženou boulí pod pasem vysoká reprodukovatelnostJFK. Toto poděkování je díky. Aby byly věci ještě více filmové, byl jmenován další uživatel Twitteru Kira Odpověděl videem, na kterém Link házel hadrem na podlahu, což způsobilo, že se jeho koule (?) rozhoupaly jako dva velké pytloviny plné šokujícího ovoce. Níže se můžete podívat, o čem mluvím.

Legenda paketu odkazu selhala (bohužel)

Snímek obrazovky a klip Linkových notifikačních zpráv se rychle stal masovým virem a získal přes 50 000 lajků a 9 802 záložek na Twitteru, samozřejmě pro účely výzkumu. Obavy vedou Dahffodila k tomu, aby ztlumil své příspěvky, aby jejich telefon cestou do středu Země nevibroval, a vyzval Ganona k samotnému souboji s bossem. Zatímco mnoho lidí online vyjádřilo svůj názor na téma Linkovy „fyziky chvění“ jako jediného platného případu použití této funkce ve videohrách, ukazuje se, že Linkovy děvky nejsou tím, čím se zdají být.

Obrazoborectví Tvůrce Joachim Sandburg Odhaleno v retweetu s citací Ty klapačky pro Link nebyly vůbec kousky, ale výsledky grafického nárazu poté, co byl Link zobrazen ve videu Kyry.

Otec to házel GIF : Nintendo / Kotaku / Lunathmon

„Je to legrační pohled, ale všichni si uvědomujete, že toto torzo se pohybuje dolů a prořezává modrou látku a vytváří iluzi vibrací, že? Nintendo do fyziky míče nevložilo,“ napsal Sandberg. „Kdyby tam ta modrá látka nebyla, viděl bys, jak celý trup poskakuje, když se budeš krčit.“

Osobně se rozhodl tomuto produktu věřit Eiji Onuma se posadil Totk Vývojáři dolů Zdůraznil důležitost posunutí Nintendo Switch na jeho grafické limity tím, že zdůraznil, že Linkova taška obsahuje fyziku demoliční koule. Život je koneckonců takový, jaký si ho uděláte.