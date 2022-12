český populista prezident Miloš Zeman Tisková agentura uvedla, že plánuje jmenovat předsedu Ústavního soudu „brzy“ před koncem Zemanova mandátu v březnu. Seznam Zpravy a žurnalistiky úcta hlášeno. Současnému šéfovi Ústavního soudu Pavlu Rychetskému vyprší mandát v srpnu.

Bezprecedentní krok by mohl bývalému předsedovi sociálně demokratické strany umožnit zajistit, aby jemu blízká osoba pokračovala v nejvyšší funkci státu, pokud se jeho spojenec stane vůdcem opozice. Andrzeji Babišovi se v lednu nepodařilo vyhrát volby, aby se stal prezidentem.

Oba zdroje uvedly, že jmenování předsedy ústavního soudu by vytvořilo nebezpečný precedens pro českou justici a mohlo by zemi uvrhnout do stejného druhu ústavní krize jako soudnictví, které v současnosti zuří v Polsku.

Není jasné, jaké právní kroky lze proti takovému kroku podniknout nebo zda by nastupující prezident byl schopen manévru odolat.

„Nemohu říci, co je reálné, ale do obsazených funkcí není absolutně žádné legální jmenování,“ řekl bývalý Zemanův kabinetní kolega Rychetský.

„Zeman by zasáhl do jeho nástupnických práv,“ řekl právník Univerzity Karlovy a politolog John Kaisela a dodal: „Byl by to pokus o prodloužení Zemanovy éry.“

Zdroje citovaly více zdrojů ze soudnictví, stejně jako nejmenované zdroje od zákonodárců a vlády. Kontroverzní ministr spravedlnosti Pavel Blažek Pravicová ODS otevřeně s odkazem na své dobré vztahy s prezidentem uvedla, že informace zná „z advokátních kruhů od léta“.

„Za poslední dva měsíce jsme s panem prezidentem o Ústavním soudu nikdy nemluvili,“ řekl Blašek. Seznam Zpravy. Další zdroj blízký vládě potvrdil, že Blažek o Zemanových plánech věděl.

Seznam Zpravy Rysetzkyho nástupcem je Josef Fiala, který byl v roce 2015 jmenován soudcem Ústavního soudu. V roce 2012 Vratislav Mynář, tehdejší šéf prozemanovské strany SPOZ, který se později stal Zemanovým prezidentským kandidátem, označil Fialu za kandidáta SPOZ do Senátu ČR.

„Nech to být [question] Na jednu stranu děkuji,“ odpověděl na otázky Fiala Seznam Zpravy.

Pokud bude tento manévr realizován, bude vysoko na Zemanově proslulém seznamu kontroverzních kroků, které posouvají jeho ústavní práva na hranici nebo za hranice. V červnu 2013 jmenoval vládu technokratů vedenou svým bývalým ministrem Jiřím Růžnokem a zůstal u moci až do ledna 2014, i když nezískal důvěru.

Zeman se také snažil o vlastní zahraniční politiku, která zahrnovala úzké vztahy s Ruskem a Čínou. Později se to zhroutilo.

Přestože se mu nepodařilo zabránit jmenování kandidáta Pirátské strany Johna Lipowského do současného kabinetu, pokusil se vytvořit precedens pro prezidentovo veto na ministerských postech, zejména na ministerstvu zahraničí. Pak Zemanhaus Setkání s ministrem zahraničí odmítl.

Zeman letos v březnu propustil Velmi kontroverzní omluva pro Miloše BalákaVedoucí prezidentských lesů Lani byl odsouzen ke třem letům vězení za zmanipulování veřejné soutěže na vybudování projektu zadržování vody v lesích Lani v hodnotě 200 milionů Kč (8,2 milionu eur).

úcta List také uvádí, že Zeman a jeho političtí spojenci plánují jmenovat dalšího soudce Ústavního soudu, který by zaplnil uvolněné místo po soudkyni Kateřině Šimákové u soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Časopis uvedl jméno Jany Tlapak Navrátilové z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, o jejíž nominaci prý se senátory jednal zákonodárce ODS Marek Benda.

Navrátilová je příbuznou bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce, který byl odpovědný za uzákonění většiny legislativních opatření u kořenů vleklé osobní dluhové krize Čečenska. Výdělečný byznys. U Zemanova šéfa Mainara bylo také zdokumentováno, že má úzké vazby na podnikání se záchranou a vymáháním dluhů.

„Tohle zvážím [Tlapak Navratilova’s nomination] Výsměch ze zákona, pokud jeden ze společníků advokátní kanceláře Pavla Němce [was responsible] Senátorka Hana Córdová Marvanová uvedla: „Bude jmenován soudce ústavního soudu, aby vyvolal bezskrupulózní obchody s půjčkami.“