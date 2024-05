Bloomberg: John Ternos je nejpravděpodobnějším nástupcem Tima Cooka ve funkci generálního ředitele Applu

Nová zpráva z Bloomberg Dnešní den nabízí hloubkový pohled na to, kdo by mohl nahradit Tima Cooka ve funkci generálního ředitele Applu, který tento titul drží od roku 2011 a letos oslaví 64 let. Zatímco zpráva říká, že „není důvod se domnívat, že změna ve vedení je bezprostřední“, existuje několik možností, kdo by mohl nakonec převzít vedení.

Zpráva, která je založena na rozhovorech s „několika lidmi obeznámenými s vnitřním fungováním Applu“, říká, že pokud bude brzy provedena změna, téměř jistě převezme otěže jako generální ředitel provozní ředitel Jeff Williams:

Pokud Cook brzy odstoupí, říkají tito lidé, téměř jistě ho nahradí provozní ředitel Jeff Williams, který se před několika lety ukázal jako nejlepší kandidát na Cookova nástupce. Williams, který letos oslaví 61 let, je ale jen o dva roky mladší než Cook a zasvěcenci společnosti tvrdí, že se domnívají, že je nepravděpodobné, že by se z dlouhodobého hlediska stal novým šéfem. Představenstvo Applu může chtít generálního ředitele, který může stejně jako Cook a Jobs zůstat ve funkci alespoň deset let. „Kdybyste se mě zeptali před pěti lety, bylo by docela jasné, že Jeff vedl skupinu, aby se stal generálním ředitelem,“ říká jeden dlouholetý manažer společnosti Apple. „Ale pomalost při aktualizaci vyšších úředníků zanechává problém s tím, koho můžete do týmu přivést.“

Zpráva ale říká, že „lidé jemu blízcí“ věří, že Cook bude generálním ředitelem Applu „nejméně tři další roky“. Pokud bude úspěšný, John Ternos je „nejpravděpodobnějším nástupcem“ Tima Cooka ve funkci generálního ředitele Applu.

Ternus je v současné době senior viceprezidentem pro hardwarové inženýrství společnosti Apple a v posledních několika letech přebírá v Applu stále významnější roli.

Zpráva popisuje Ternuse jako „oblíbeného v rámci Applu“ s chválou od Tima Cooka, Eddyho Cuea a mnoha dalších. Dalším důležitým faktorem je, že Ternos má 49 let. Díky tomu „s větší pravděpodobností než ostatní členové výkonného týmu zůstane ve své roli po dlouhou dobu“.

Ternus je v Applu velmi populární a získal si respekt Cooka, Williamse a dalších vůdců. „Tim ho má moc rád, protože umí dobře prezentovat, je velmi milý, nedává do e-mailu nic, co by bylo kontroverzní, a je velmi konzervativní, kdo rozhoduje,“ říká člověk blízký výkonnému týmu Applu. „Má spoustu manažerských kvalit jako Tim.“ Christopher Stringer, bývalý senior designér hardwaru Apple, popsal Ternuse jako „důvěryhodnou ruku“, která „nikdy neselhala v žádné roli, do které byl povýšen“. Eddy Cue, výkonný ředitel Applu, o kterém je známo, že je Cookovým nejbližším důvěrníkem, soukromě řekl kolegům, že Ternos by měl být příštím generálním ředitelem, podle osoby obeznámené s touto záležitostí.

A co ostatní manažeři Applu? Bloomberg Říká, že lidé jako Craig Federighi a Deirdre O’Brien jsou „nepravděpodobnými nástupci“ Cooka, i když jsou velmi oblíbení. Jiní, jako Phil Schiller a šéf hardwaru Dan Riccio, jsou „na konci svého funkčního období“ v Applu.