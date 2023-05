NATO vyzývá k větší evropské podpoře jaderné energie: jaderné politiky

17. května 2023

Jaderná energie by mohla do roku 2050 v Evropské unii poskytovat až 150 gigawattů výrobní kapacity, podle prohlášení 16 evropských zemí po schůzce v Paříži s evropskou komisařkou pro energetiku Kadri Simsonovou. Takzvaná jaderná aliance vyzvala Evropskou komisi, aby uznala jadernou energii v energetické strategii EU a souvisejících politikách.

Budova Evropské komise v Bruselu (Foto: Dimitris Vitsikas/Pixabay)

Francouzská ministryně pro energetickou transformaci Agnes Bagnier-Ronacher sešla 16. května na ministerstvu energetiky protějšky z členských států Nukleární aliance. Celkem se zúčastnilo 16 zemí. Kromě hostitelské země byly zastoupeny také Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Česká republika, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Švédsko a také Itálie jako pozorovatel. Spojené království bylo přítomno jako hostující země.

„Jaderná aliance, vytvořená z iniciativy Francie, si klade za cíl spojit všechny evropské země ochotné spoléhat se na jadernou energii spolu s obnovitelnými zdroji energie, aby provedly svou energetickou transformaci,“ uvedlo ministerstvo.

Jednalo se o třetí jednání koalice, po prvním ve Stockholmu 28. února a druhém v Bruselu 28. března.

Diskuse na schůzce v Paříži byly organizovány kolem dvou kulatých stolů: jeden o tom, jak vybudovat nezávislý evropský jaderný dodavatelský řetězec; Druhý se týká potřeb souvisejících s oživením evropského jaderného průmyslu, zejména pokud jde o dovednosti a inovace.

Během setkání účastníci zdůraznili hlavní přínos jaderné energie jako doplňku k obnovitelné energii k dekarbonizaci výroby energie v Evropě a ke společnému dosažení klimatické neutrality nejpozději do roku 2050.

Diskutovali o potřebě zajistit, aby v případě jaderné energie a radioizotopů Evropa nadále snižovala svou závislost na ruských dodavatelích, ao nutnosti zajistit bezpečnost dodávek jaderných materiálů, zejména jaderného paliva, pro energetické i neenergetické využití. Účastníci znovu potvrdili důležitost spolupráce a spolupráce s komisí EU při podpoře cílů podobně smýšlejících mezinárodních snah, jako je G7, k dosažení tohoto cíle vytvořením silného evropského jaderného průmyslu.

Na závěr jednání členské státy jaderné aliance podepsaly dopis Společné prohlášení Vyzvat k vytvoření evropského akčního plánu pro rozvoj spolupráce v oblasti jaderné energie, zejména pokud jde o dovednosti, inovace, bezpečnost, demontáž a normy pro odpad.

„Jaderná energie by mohla do roku 2050 pro Evropskou unii poskytovat až 150 gigawattů elektrické energie (oproti 100 gigawattům dnes),“ uvádí se v prohlášení, „to představuje až 30 až 45 nových velkých reaktorů a malých modulárních reaktorů v Evropské unii a tyto projekty zajistí Nový plán také zachovává současný podíl výroby elektřiny ve výši 25 % v Evropské unii pro jadernou energetiku.

Dodala: „Pokud jde o dopad na zaměstnanost a růst, očekává se, že evropský jaderný sektor vytvoří v Evropské unii do roku 2050 300 000 dalších nových přímých, nepřímých a indukovaných pracovních míst. S přihlédnutím k odchodům do důchodu bude odvětví jaderné energetiky zaměstnávat více než 450 000 zaměstnanců v Evropské unii.“ během příštích 30 let, včetně více než 200 000 vysoce kvalifikovaných lidí.

Ministři a zástupci na vysoké úrovni se dohodli, že budou „společně pracovat na plánu prohloubení jejich spolupráce a posílení angažovanosti EU v oblasti jaderné energie“. To zahrnuje „podporu lepších podmínek pro rozvoj a zavádění nových kapacit jaderné energie v Evropské unii, včetně lepšího přístupu k financování“.

„Toto třetí setkání členských států jaderné aliance vedlo k významnému pokroku,“ řekl Banier Ronacher.

„Toto setkání ukazuje, že rostoucí počet členských států uznává, že pokud chceme dekarbonizovat naši ekonomiku udržitelným a dostupným způsobem, musí EU podporovat rozvoj jak jaderné, tak obnovitelné energie,“ řekl Yves Despazielles, generální ředitel. Od bruselského obchodního sdružení Nucleareurope. „Bylo promarněno příliš mnoho času srovnáváním jedné technologie proti druhé. Očekává se, že poptávka po nízkouhlíkové elektřině v nadcházejících letech exponenciálně vzroste. Proto nyní EU potřebuje pokročit s pragmatickými, technologicky neutrálními politikami, které se zaměřují na dosažení cíle. : dekarbonizace, zajištění dodávek a cenová dostupnost.

Jaderná energie vyrábí elektřinu ve 14 z 27 členských států EU a v současnosti zajišťuje 25 % evropské elektřiny a 50 % její nízkouhlíkové elektřiny.

Zkoumal a napsal World Nuclear Energy News