Petr Bříza o IIHF WM 2024

Petr Bříza: Chceme našim fanouškům přiblížit úspěšné mistrovství světa v ledním hokeji 2015.

Organizátoři mistrovství světa v ledním hokeji 2024 oficiálně představili logo během tiskové konference 11. dubna 2023, čímž zahájili komunikaci vedoucí k 2024 IIHF WM. Petr Bříza, šéf organizačního výboru Českého svazu ledního hokeje pro 2024 IIHF WM, se před domácím šampionátem věnoval všem důležitým tématům, která české fanoušky nejvíce zajímají.

Česká republika bude hostit jedenácté mistrovství světa v ledním hokeji IIHF. Kdy a kde bude soutěž probíhat?

Petr Bříza: Nejlepších šestnáct hokejových reprezentací bude od pátku 10. května do neděle 26. května 2024 bojovat o světové medaile. V současné době splňují podmínky pro pořádání IIHF pouze dvě arény v České republice, Praha a Ostrava. Mistrovství světa v ledním hokeji, takže volba byla jasná. Místo konání v Praze má značnou výhodu z hlediska kapacity a možnosti využití kongresových prostor jako školicích míst. Na rozdíl od roku 2015 jsme opět zvýšili standard tím, že jsme odstranili potřebu hráčů cestovat na tréninky na jiné místo. Ledová plocha bude mít o něco menší rozměry, ale tuto skutečnost jsme probrali se všemi týmy a upřednostnili blízkost arény k hotelu.

Součástí tiskové konference bude také představení vizuální identity mistrovství světa 2024 IIHF v ledním hokeji. Jak se vám osobně líbí ikona usměvavého mopse?

Petr Bříza: Proces tvorby vizuální identity si vyžádal obrovské množství práce a s výsledkem jsem velmi spokojen. Nejprve jsme vyhlásili výběrové řízení na vytvoření plné vizuální identity a poté jsme z předložených návrhů vybrali vítěze. Cílem bylo vytvořit jednoduchý a snadno zapamatovatelný design, který zprostředkuje co nejvíce emocí a vášně spojených s hokejem. Zároveň jsme chtěli pracovat s více komunikačními a osobními prvky na sociálních sítích. Moc se mi líbí, že vytvořili sérii „bug-ikon“, které používáme neustále, hlavně v digitální komunikaci. Silná reakce na logo a oznámení vizuální identity potvrzuje, že mistrovství světa v ledním hokeji 2024 zde bude mimořádně sledovanou událostí. Za vizuální identitu se nám dostalo pochvaly, zejména od profesionálů. Věříme, že velký zájem vzbudí i uvedení ikon, které připravujeme na začátek podzimu.

Vstupenky jsou důležité téma. Můžete mi dát vědět, kdy bude zahájen prodej vstupenek?

Petr Bříza: Zahájení prodeje vstupenek je plánováno na podzim tohoto roku. V současné době dokončujeme jednání s provozovateli vstupenek a místy ohledně podmínek a formátu prodeje. Chceme, aby každý přistupoval k MS v ledním hokeji v Praze a Ostravě podle svých preferencí, protože jde o největší sportovní akci, kterou má Česká republika možnost pořádat jednou za deset let. O přesném termínu prodeje vstupenek budeme veřejnost včas informovat. Všem doporučuji sledovat naše sociální sítě.

Na mistrovství světa v ledním hokeji 2015 padl celkový rekord v návštěvnosti. Budete znovu usilovat o tento milník na IIHF WM 2024?

Petr Bříza: Poslední „česká“ účast na MS v ledním hokeji 2015 byla opravdu výjimečná. Uděláme maximum, abychom se tomu co nejvíce přiblížili a dopřáli fanouškům ten nejlepší hokejový zážitek. Fanoušci z celého světa si Prahu a Ostravu spojují s nabitými stadiony a nezapomenutelnou atmosférou. Víme však, že situace je jiná než na IIHF WM 2015 a bude pro nás významnou výzvou úspěšně navázat na předchozí hostování. Budu rád, když se na tuto hokejovou oslavu bude vzpomínat ještě dlouho po jejím skončení.

Jak byste popsal současnou práci organizačního výboru pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2024?

Petr Bříza: Prvním úkolem pro pořadatele je sestavit kvalitní tým, který bude přispívat na produkty. Jsem rád, že generálním sekretářem organizačního výboru se ujal Vladimír Šafarík, který má zkušenosti s pořádáním špičkových tenisových turnajů jako Davis Cup nebo Laver Cup. Pracovníci organizačního výboru jsou na místě a všichni členové již pilně pracují. Dokončili jsme logo pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 a navštívili několik míst. Letos na mistrovství světa v ledním hokeji 2023 v Tampere a Rize máme projekt s názvem diváci, který nám umožní získat cenné zkušenosti od pořadatelů.

Jaká bezpečnostní opatření jsou na akci plánována?

Petr Bříza: Vše je intenzivně diskutováno v rámci bezpečnostního personálu, což zahrnuje všechny složky integrovaného záchranného systému. Těší mě, že jsme podepsali smlouvu o spolupráci s Ministerstvem vnitra, Policejním prezidiem a Hasičským záchranným sborem ČR. Konkrétní opatření budou vycházet z bezpečnostní situace, která se bude vyhodnocovat v průběhu letošního a příštího roku. Cílem pořadatele je zajistit v rámci možností hladký průjezd do obou arén. Fanoušci by se měli při vstupu do arény připravit na tradiční testy. Snažíme se o maximální rychlost a efektivitu.

Co chystáte pro fanoušky?

Petr Bříza: Naší prioritou je, aby diváci odcházeli z MS 2024 IIHF v ledním hokeji s maximálním diváckým zážitkem a zažili akci ještě před výkopem. V průběhu akce čeká hokejovou veřejnost tradiční zpestření v podobě fanzón. Plánujeme je postavit v blízkosti obou stadionů, aby fanoušci nemuseli cestovat na velké vzdálenosti. Návštěvníky her čeká skvělý program a show po něm. Jsme si jisti, že to přispěje k fantastické hokejové atmosféře a dobré náladě všech přítomných. Dalším vývojem k radosti fanoušků by mohlo být uspořádání zvláštních vlaků, o kterém právě jednáme s dopravci. Během IIHF WM 2024 chceme fanouškům poskytnout maximální komfort a usnadnit cestování mezi Prahou a Ostravou. K tomu by mohla pomoci i nedaleká vlaková nádraží v docházkové vzdálenosti od obou arén.