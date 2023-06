‚The Power of Postecoglou‘ – Odborný pohled na nového manažera Tottenhamu a 3 hráče, které by mohl podepsat

Tottenham má nového manažera Ange Postecoglou poté, co byl Australan jmenován na základě čtyřleté smlouvy s klubem ze severního Londýna.

Sedmapadesátiletý hráč přestoupil z Celticu, o víkendu dokončil domácí treble a oficiálně zahájil akci 1. července ve snaze dostat Tottenham zpět na trať, navzdory fotbal. Londýn Chápe, že Postecoglou bude od nynějška v Tottenhamu konzultován a zapojen do všech rozhodnutí souvisejících s fotbalem.

Abychom získali odborný názor na nového manažera, mluvili jsme se Scottem McDermottem, fotbalovým spisovatelem Sunday Mail, který obsáhle pokryl Celtic a Aussie.

Co mohou fanoušci Tottenhamu očekávat od Ange Postecoglou?

Posedlý fotbalem, náročný na vysoké standardy a hráči, kteří za něj chtějí hrát. Má talent a charakter na to, aby vedl velký klub – to bylo zřejmé od prvního dne, kdy vstoupil do Celticu.

Ange má kombinaci, kterou má dnes každý top manažer. Má technické a taktické atributy, které byste jako trenér elitní úrovně v moderní hře měli mít, ale má také faktor strachu ze staré školy. Nebudeš si s ním zahrávat.

Klub potřebuje zásadní přestavbu, jak to bude zapadat do jeho dovedností?

Celtic byl ve zmatku, když dorazil. Právě nedosáhli své nabídky na 10 v řadě a mnoho špičkových hráčů odcházelo. Vypadalo to, že Strážci budou ještě několik let dominovat.

Když Ange dorazil, byl úplnou neznámou a druhou volbou klubu poté, co je Eddie Howe odmítl.

Měl velmi málo znalostí o evropském přestupovém trhu, protože předtím působil pouze v Austrálii a Asii, ale brilantně získal a přestavěl keltskou stranu v tak krátkém čase. Po prvních problémech se zoubky brzy vykrystalizovali a stali se velmocí.

Téměř všechny jeho podpisy měly obrovský dopad, zejména na japonské hráče. Takže pokud Spurs potřebují přestavět, bude si tuto výzvu užívat, protože ukázal, že dokáže rychle dát dohromady tým.

Jak je to s hráči? Představte si, že s nimi nemluví, pokud to není nutné?

To je pravda a to je ten starý školní prvek jeho osobnosti, který jsem zmínil. Hráči ho vídají jen zřídka, ale když zasáhne na tréninku nebo schůzce týmu, ovlivňuje je a zlepšuje. To je Postecoglouova síla.

Každý hráč Celtic k němu byl skrz cihlovou zeď a takový na ně působil. Sbližuje hráče a podporuje je, a pokud dodržují standardy, které nastavil, umožňuje jim na hřišti prosperovat.

Odvrácenou stranou je, pokud to neuděláte – nebude se vyhýbat velkým rozhodnutím. Josip Yoranović a Georgios Giacomakis byli pro Celtic velkými, důležitými a cennými hráči, ale ve chvíli, kdy Postecoglouovi řekli, že mají zájem hledat jinde, řekl jim, aby šli. Nezajímá ho velikost vašeho profilu – pokud nekoupíte, jste mimo.

Celtic v Evropě se pod ním obecně trápil, takže je to důvod k obavám?

nespecifikováno. Myslím, že pro Tottenham je požehnáním, že kvůli příchodu Anjiho nejsou v Evropě. To znamená, že se může soustředit jen na to, aby se dostali do první čtyřky nebo šestky v Premier League, a co je důležitější, pokusit se vyhrát domácí titul.

Jeho rekord v Evropě nebyl s Celtic skvělý – porážka Bodo Glimmta byla pravděpodobně jeho nejhorším výsledkem – ale musíte si pamatovat zdroje, které má Celtic na této úrovni ve srovnání s ostatními.

Zatímco v této sezóně bojovali o body v Lize mistrů, ve skutečnosti sklízeli chválu za svůj styl a výkon.

Skotské týmy jsou na této úrovni zvyklé sedět a hrát defenzivní fotbal. Kromě toho – odmítal hrát jinak, než jít od špičky k patě, bez ohledu na soupeře. Půl hodiny na Parkhead vedl a měl vést Real Madrid. To není snadné.

Samozřejmě měli porazit takové, jako je Šachtar Doněck, ale v defenzivě na to nestačili.

Je nějaký hráč Celticu, o kterém si myslíš, že by byl dost dobrý na to, aby ho následoval do Tottenhamu?

Jsou tři hráči, o kterých si myslím, že určitě budou myslet na Anjiho, když budou chtít podepsat Tottenham. Dva, kteří vyčnívají, jsou japonské duo, Kyogo Furuhashi a Reo Hatate. Kyogo byl ve Skotsku zjevením, v této sezóně dal 34 gólů.

Je rychlý, pracovitý, energický a neúnavný v tlaku zepředu. Navíc je smrtící před brankou. Ve věku kolem 28, 29 let, pokud by se chtěl dostat do Premier League, pravděpodobně by byl nyní. Budoucnost Harryho Kanea by mohla hrát roli v tom, zda Ange zvažuje pokusit se ho chytit z Celticu.

Možná by Hate byl vzhledem k jeho věku pravděpodobným cílem. Ještě není v nejlepších letech a vypadá, že se perfektně hodí pro Premier League. Před několika lety hrál univerzitní fotbal v Japonsku, než Postecoglou vystoupil ze zapomnění.

Technicky je fantastický a je to moderní záložník, který brázdí hřiště se svou bezmeznou energií. Postecoglou je velký fanoušek, takže určitě bude v úvahu.

Je ironií, že třetí hráč byl ve skutečnosti podepsán z Tottenhamu. Je nepravděpodobné, že se vrátí k Cameron Carter-Vickers, který ho právě loni v létě prodal Celticu, ale v Postecoglou v Glasgow byl skvělý a to, že nikdy nedostal šanci zazářit v Tottenhamu – vzhledem k jejich problémům s obranou – odporuje logice.

Jaké jsou neshody s hráči a klubem?

Jsou to jen standardy, které nastavuje na hřišti i mimo něj, styl, který chce, aby jeho tým hrál. Jeho motto v Celticu od začátku bylo: „Nikdy se nezastavíme“. To se stalo jeho mottem a definovalo způsob hry jeho týmu.

Požadoval, aby byli ve své práci pilní, a to nejen na míči, ale i mimo něj. Týmy dusili tlakem a byli bezohlední v útočné hře.

Pokud jde o klub, pokud by necítil, že Tottenham je připraven narovnat jeho ambice tam, kam je chtěl dostat, nebyl by tam.

Jak zvládá tlak, protože fanoušci Tottenhamu a vedení mu pravděpodobně nedají moc času na to, aby udělal dojem?





Těžko říct, jak se vypořádá s kritikou, protože v Celticu toho moc nezískal. Určitě má vypínač a po zmáčknutí to poznáte. Jak jsem již řekl, netrpí blázny potěšením a jeho tiskové konference mohou být zábavné.

Ale co se týče tlaku, tak mu to vadit nebude. Ať už si o skotské Premier League jako o lize myslíte cokoli, tlak na pozici dlouholetého manažera je srovnatelný s čímkoli ve světovém fotbale – a Postecoglou to zvládl dobře.





Je vítěz a daří se mu v tomto očekávání dobře. V Tottenhamu nevidím žádný rozdíl.

