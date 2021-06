Beat pokračuje „Drummer Boy“ | Zprávy, sport, pracovní místa

Čtenáři vědí, že jsem dlouholetým fanouškem opery. To zahrnuje mít oblíbené zpěváky, které by rozhodně měly zahrnovat Thomase Hampsona. Vysoký a dobře vypadající Hampson má silný hlas, který mu dobře poslouží v každé roli, kterou si zvolí.

Ale skoro jsem přestal řídit, když jsem ho slyšel zpívat „Malý bubeník“. Zvykl jsem si na to docela rychle, takže mi to už nepřipadalo docela nepříjemné, ale na první slyšení jsem téměř slyšel jeho trápení opakujícími se (a opakujícími se) rumy, rameny, rameny, rameny. Bylo pro něj stejně těžké zpívat tato slova? Zbytek jeho vánočního alba je stejně krásný, jak by se dalo očekávat.

Hlasatel WNED-FM o tom posluchačům řekl „Malý bubeník“ Napsala Kathryn K. Davis, která nepřekvapuje, že má svůj vlastní příběh, který stojí za to vědět.

Původně s názvem „Carol of the Drum,“ To bylo napsáno v roce 1941 a poprvé představeno Trapp Family Singers. Píseň se však ve skutečnosti nerozšířila, dokud v roce 1958 nezaznamenal Harry Simeone Chorale verzi, která se plavila na vrchol hitparád Billboard. Považoval jsem za zajímavé, že Simeone trval na tom, aby to zařídil spisovatelův majetek. Slečna Davisová (nikde nenajdu žádné informace o tom, že by během svého dlouhého života byla něco jiného než slečna) tvrdila, že k ní přišla, když se snažila zdřímnout. Nepřekvapilo mě, že tvrdila slova „Prakticky se napsali.“ Později se v hitparádách objevilo duo Bing Crosby a David Bowie v roce 1977. Nyní cituji z webu Bacha Kanatase (nevím proč, pokud nebudu nikde hledat zajímavé informace): „Organizátoři Harry Simeone a Henry Honorati jsou často oceněni autorstvím, ale toto je široce sporné, stejně jako tvrzení, že si David Bowie melodii vypůjčil ze staré české melodie.“

Netuším, kdy jsem tento kousek poprvé slyšel (možná po roce 1958, ale určitě před rokem 1977). Vím, že jsem ho miloval od prvního slyšení a stále ho miluji i nyní. . . Záleží to na tom, kdo zpívá. A kolikrát jste hráli. I když, pravda, v době, kdy se blížily Vánoce, chudák hodně bubnoval. Dokonce i slečna Davisová slyšela o tom, jak to strčí “… byl zastřelen v rozhlase a televizi.” Ale stejně tak to dělají i ostatní, nad kterými nyní zvlášť přemýšlí „Rudolf“. (Gene Autry někdo?)

Slečna Davisová se narodila 25. června 1892 v St. Joseph v Missouri. Hodiny klavíru zahájila až v prvním ročníku, ale v patnácti letech psala vlastní hudbu. Shadow March To je považováno za jeho první složení. Její mladší bratr hrával na housle, takže jsem si jistý, že v celém domě zněla spousta hudby.

Vzpomínám si na roky, kdy jsme s bratrem hráli na klavír nebo zpívali. Také jsme hráli „Cokoli a všechno“ Můžeme se dostat do rukou. Nebylo to moc, i když jsem si myslel, že jsme mohli být ztraceni „šepot naděje“ V mé rodině navždy. Krásný duet s úzkou harmonií – pokud je součástí písně.

Každopádně o tom chcete slyšet, ne já, že? Její otec přinesl ze služební cesty titul „Madame Butterfly“ Což se rychle stalo jedním z jejích oblíbených. Bylo mi to divné – někdo, kdo se pokouší zahrát operní dílo na klavír? Cítila, že ji to mohlo inspirovat k použití vlastních skriptů k napsání sedmi oper, které složila.

Vystudovala St. Joseph High School v roce 1910 a navštěvovala Wellesley College v rámci přípravy na literární obor. Stejně jako mnozí z nás přešla na obor hudby a vyhrála na konci svého druhého ročníku Billingsovu cenu za hudební kompozici. Po absolutoriu zůstala ve Wellesley učit teorii a hrát na klavír v hudebním oddělení. Současně pokračovala ve studiu na New England Conservatory of Music. Nadia Boulanger se stala její učitelkou během svého pobytu v Paříži.

Po svém návratu do této země učila hudbu na Concord Academy v Massachusetts a na dívčí škole Shady Side ve Filadelfii. Tam jsem si uvědomil, že pro ženské sbory neexistuje vhodná hudba. Potřeba jakýchkoli úprav pro často netrénované hlasy byla obzvláště strašná. Nakonec složila více než šest set kusů ve snaze splnit některé z těchto požadavků.

Slečna Davisová onemocněla v zimě 1979–1980 a zemřela 20. dubna 1980. Bylo jí osmdesát sedm let.

Její rozsáhlá sbírka skladeb, která zahrnovala operu, sbory, dětské opery, canty, klavír, varhanní skladby a písně, byla ponechána na Wellesley College. Všechny licenční poplatky a výnosy z jejích skladeb nadále podporují výuku různých hudebních nástrojů na této škole.

