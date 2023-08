Úniky ze Starfieldu zanechávají generálního ředitele Bethesdy zklamáním

Není žádným tajemstvím, že o nejnovějším projektu Bethesdy, Starfield, se ve městě mluví. Každý herní fanoušek netrpělivě očekává toto vesmírné RPG. Můžete to cítit v teoriích fanoušků, v animovaných diskusích napříč sociálními sítěmi a dokonce i v sentimentech oblíbených postav, například Post Malonea a dalších.

Nemůžete vinit Bethesdu za to, že nechce vidět další únik Starfield online.

Nicméně v týdnech před velkolepým odhalením Starfieldu 6. září bylo zjevné skryté napětí. Úniky informací byly jádrem této obavy. Od screenshotů zpráv ve hře až po něčí myšlenky po 17 hodinách, které by měly podléhat dohodě o mlčenlivosti, a co je nejdůležitější, podrobnosti o úspěších ve hře – neautorizovaná, velmi časná odhalení vedla ke smíšeným reakcím.

Na jedné straně netěsnosti nejsou škodlivé. Alespoň zatím ne. Nejnovější detaily opravdu neovlivňují základní herní zážitek – hráči si to stejně budou muset zažít na vlastní kůži. Tato perspektiva ale není univerzální. Jiní tvrdí, že jak se blíží den vydání, musí se objevit další úniky, které by mohly zkazit klíčová překvapení, která tým Bethesda pečlivě vytvořil.

Každý ví, že nemám rád úniky. Médiím pokrývajícím něčí únik informací se to líbilo ještě méně. Kdy to hlavní porty udělají, aby se vyhnuly zákazu, který zavedly na svůj vlastní kód? Oh, opravdu se mi to nelíbí. 👎 – Matt Ferrari 🇺🇦 (PR_Flak) 19. srpna 2023

V prohlášení, které široce rezonovalo, Matt Farry, ředitel public relations pro Bethesdu, otevřeně vyjádřil své zděšení z takových úniků.

Aniž by přímo odkazoval na Starfield, jeho slova vykreslila živý obraz: vývojáři mohli vložit své pečlivé úsilí do jakéhokoli projektu, který by mohl být zrušen bezdůvodným zveřejněním. Ve věku, kdy jsou informace platnou měnou, však velká prodejní místa často využívají tyto úniky k obcházení embarg a těží z neukojitelné žízně veřejnosti po nejnovějším kousku.

Obviňování portů z toho, že vykonávají svou práci, však také není správné. Kořen problému zde leží jinde – metody kódování Bethesda Game Studio a/nebo jeho rozhodnutí nabízet předběžné načtení s předstihem, pravděpodobně ve snaze získat revize před datem vydání Early Access Starfield.

Aby toho nebylo málo, zdá se, že Bethesda zaujala tím, že rozdala revizní kódy, aby skryla postavy, dokonce i ty s neprokázanými následnými záznamy. Není vyloučeno, že by někteří riskovali porušení NDA, aniž by znali důsledky, to vše jen kvůli šíření viru.

Pozitivní je, že publicita je reklama. Nezáleží na tom, zda je negativní nebo pozitivní. Lidé o vás stále mluví, a to se počítá.

Od svého prvního oznámení se ve Starfieldu traduje, že jde o typickou hru Bethesdy – skvělá zkušenost s očekávaným podílem chyb a problémů. Ale ti, kteří jsou dostatečně nestydatí, aby se vydali do útrob vesmíru, hluboko do území plného spoilerů, zjistí, že jen velmi málo úniků, pokud vůbec nějaké, řeší problémy hry.

V tomto případě neúmyslné úniky fungují jako potenciální marketingové nástroje a co je důležitější, organické.

Dalo by se dokonce namítnout, že Bethesda sama prosakuje určité detaily. Pravděpodobně ne, ale vidíte, že to také není nemožné – čím více lidí o Starfieldu mluví, tím lépe.

Stále existuje křehká rovnováha mezi svobodou podávat zprávy a dodržováním dohod o mlčenlivosti (NDA). Zasvěcenec, vázán dohodou o mlčenlivosti, nesmí přímo sdílet exkluzivní podrobnosti, ale nic mu nebrání v diskusi o únikech třetích stran. To představuje šedou zónu a etické dilema. Nabízí se také otázka, jak můžete rozeznat rozdíl mezi skutečnými a vymyšlenými úniky, zvláště když je zasvěcenci nemohou objasnit kvůli dohodám o mlčenlivosti?

Pro herní komunitu mohou úniky představovat smíšené pocity: nadšení z přijetí prvních stop nebo frustrace z maření klíčových momentů. Pro vývojáře ale představují porušení důvěry a potenciální zřeknutí se let tvrdé práce.

S blížícím se vydáním Starfield nás tato epizoda vybízí k zamyšlení nad povinnostmi herní komunity. I když je touha po vědění přirozená, možná má smysl čekat, až se tvůrci podělí o své umění v zamýšlené podobě. Koneckonců, kouzlo objevování, zvláště v rozlehlém univerzu hry, jako je Starfield, je radost, kterou stojí za to zachovat.