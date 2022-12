Zatímco respirační viry zaplavují americké zdravotnické systémy, Bidenova administrativa říká státům, jak jsou připraveni pomoci

CNN

–



Téměř 20 000 lidí ve Spojených státech bylo minulý týden hospitalizováno s chřipkou, což je téměř dvojnásobek počtu přijetí oproti předchozímu týdnu, podle údajů aktualizovaných v pátek americkým Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí.

CDC odhaduje, že v této sezóně došlo k nejméně 8,7 milionu onemocnění, 78 000 hospitalizací a 4 500 úmrtí na chřipku.

V dopise guvernérům země v pátek americký ministr zdravotnictví a sociálních služeb Xavier Becerra poznamenal, že chřipka a další respirační viry „přidávají stres“ do systémů zdravotní péče v zemi.

V dopise, který obdržela výhradně CNN, Becerra napsal, že Bidenova administrativa „je připravena vám nadále pomáhat se zdroji, zásobami a personálem“.

Minulý měsíc požádali představitelé dětského zdraví federální vládu o formální vyhlášení nouzového stavu na podporu nemocnic a komunit uprostřed „alarmující vlny dětských respiračních onemocnění, včetně respiračního syncyciálního viru (RSV) a chřipky, spolu s nouzovým stavem dětského duševního zdraví“.

Bidenova administrativa nevyhlásila veřejný stav nouze pro RSV nebo chřipku, ale Becerrův dopis nastiňuje způsoby, jak lze vyhlášení stavu nouze v oblasti veřejného zdraví v souvislosti s Covid-19 aplikovat šířeji k řešení problémů vyplývajících ze soutoku COVID-19 a dalších respiračních a respiračních onemocnění. nemocí. Sezónní nemoci.

Správa uplatnila organizační flexibilitu, aby pomohla poskytovatelům zdravotní péče a dodavatelům nadále reagovat na COVID-19. Tato flexibilita – i když je důležitá při řešení pandemie COVID-19 – může také pomoci řešit mnoho výzev, kterým čelíte při šíření jiných nemocí než COVID-19, včetně RSV a chřipky. „Zůstává k dispozici vám a vašim poskytovatelům zdravotní péče, protože všichni poskytujete péči v reakci na chřipku, RSV, COVID-19 a další nemoci.“

Pokud má například nemocnice nedostatek personálu, který pandemie Covid-19 ještě zhoršila, mohla by použít výjimku, která by umožnila zvýšení kapacity pro zvýšení kapacity nebo snadnější přepravu pacientů – i když pacienti potřebují léčbu pro něco jiného než covid-19. jako je chřipka nebo respirační syncytiální virus.

Dopis také zdůrazňuje dostupné finanční prostředky, včetně 400 milionů USD od amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, aby se každý rok připravila a reagovala na hrozby veřejného zdraví, včetně chřipky a dalších respiračních onemocnění, jako je RSV, spolu s daty, analýzami a dalšími shromážděnými zdroji plánování. ze strany federální vlády.. Poznamenává také, že federální vláda monitoruje dodavatelský řetězec kritických léků a zařízení a že poslední měsíc federální zdravotničtí úředníci kontaktovali guvernéry země prostřednictvím setkání pořádaného Asociací národních guvernérů.

„Jako váš federální partner jsme připraveni vyhodnotit jakoukoli žádost o federální lékařskou pomoc a podporu – včetně žádostí o lékařský personál a vybavení – a pracovat v úzké koordinaci s vámi a místními jurisdikcemi na určení odpovídajících potřeb a dostupnosti zdrojů,“ napsal Becerra.

Aktivita chřipky byla nejvyšší na jihu, horká místa se rozšířila od El Pasa po jihozápadní Virginii. Všechny státy kromě šesti mají „vysoké“ nebo „velmi vysoké“ úrovně respiračních virů a sezónní chřipková aktivita zůstává „vysoká a stále se zvyšuje,“ uvádí CDC.

V této sezóně bylo zhruba 17 hospitalizací na 100 000 lidí, což je obvykle v prosinci nebo lednu. Kumulativní počet hospitalizací nebyl v tomto bodě sezóny za více než deset let tak vysoký.

Nejnovější monitorovací data pravděpodobně neodrážejí plné účinky prázdninových setkání, protože zachycují pouze do 26. listopadu, což jsou dva dny po Dni díkůvzdání.

Zatímco chřipka pokračuje v nárůstu, RSV vykazuje známky zpomalení na celostátní úrovni, ale míra pozitivity testů je stále vyšší než v letech a kumulativní míra hospitalizace je asi 10krát vyšší, než je obvyklé v tomto bodě sezóny. O necelé dva měsíce později se míra hospitalizací RSV v letošní sezóně již přiblížila celkové míře hospitalizací RSV z celé sezóny 2018-19.

Neexistuje žádná vakcína proti RSV, ale zdravotničtí úředníci vyzvali lidi, aby se nechali očkovat proti chřipce a aktualizovali své posilovače Covid-19, jak se blíží zima. S obdobím dovolených – a chřipkovým obdobím – Dr. Anthony Fauci tento týden varoval před možným stavem nouze.

„Když máte na lůžkách intenzivní péče malou místnost pro pohyb, když máte jako téměř všechna lůžka intenzivní péče obsazená, je to špatné pro děti, které mají respirační syncyciální virus a potřebují intenzivní péči,“ řekl Fauci, ředitel Národního institutu pro alergii a alergii. Program Infectious Diseases. „Face the Nation“ na CBS v neděli. „Takže pokud se dostanete do této situace, je to blízko k nouzovému stavu.“