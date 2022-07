Chorvatsko získalo konečný souhlas s přijetím eura v roce 2023 | novinky | DW

Ministři financí Evropské unie dali v úterý Chorvatsku poslední zelenou k přijetí jednotné měny euro k 1. lednu.

„Rád bych poblahopřál svému protějšku Zdravkovi Maricovi a celému Chorvatsku k tomu, že se stalo 20. zemí, která vstoupila do eurozóny,“ řekl Zbenik Stangora, ministr financí České republiky, která předsedá EU.

„Evropská integrace pokračuje navzdory všem výzvám, kterým čelíme,“ řekl chorvatský ministr financí Maric.

Přechod Chorvatska z kuny na euro v roce 2023 nastane méně než deset let poté, co Bývalá jugoslávská republika vstoupila do Evropské unie.

Jeden z přijatých právních kodexů stanoví přepočítací koeficient mezi eurem a chorvatskou kunou na 7,53450 kuna za 1 euro.

Těžký okamžik pro euro

Nejnovější člen vstupuje do eurozóny v těžké chvíli, protože euro kleslo na paritu s americkým dolarem, což je příznakem hrozící krize životních nákladů v ekonomice skupiny.

Navzdory „velmi silným výzvám“ vysoké inflace a brzdění hospodářského růstu v EU Maric před setkáním řekl, že je rád, že Chorvatsko přešlo na euro.

Chorvatsko splnilo přísné podmínky, včetně udržování míry inflace ve stejném rozmezí jako jeho protějšky v EU, a také přijímání zdravých veřejných výdajů.

Stejně jako občané zemí, které před nimi přijmou euro, se i mnoho Chorvatů obává, že zavedení eura způsobí růst cen, a zejména, že firmy zdraží, když přejdou z kuny.

Euro není pro každého

Země, které přistoupí k euru, musí splnit řadu ekonomických podmínek, včetně nízkých schodků veřejných financí a stabilní inflace a směnných kurzů mezi jejich národními měnami a eurem.

„Být členem je úžasný klub, ale vyžaduje to odhodlání, odhodlání a neustálý respekt k pravidlům a vím, že od Chorvatska nemůžeme očekávat nic menšího,“ řekla Christine Lagardeová, prezidentka Evropské centrální banky.

Litva byla posledním členem Evropské unie, který přijal euro v roce 2015, a Bulharsko je další zemí, která vstoupila do eurozóny. Balkánská země vyjádřila ochotu jej přijmout od 1. ledna 2024.

Dánsko, člen bloku před podpisem Evropské smlouvy v roce 1992, která položila základy eura, je jedinou zemí, která zaručila právo ponechat si svou měnu, korunu.

Mezi další země EU, které měnu nepřijaly, patří Polsko a Maďarsko. Švédsko opustilo plány na vstup do eurozóny poté, co referendum nezískalo podporu veřejnosti.

dh / fb (AFP, dpa)