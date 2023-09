Lodě hvězdného pole | Jak stavět, nejlepší návrhy a cool lodě ukrást

Skvělá věc na Starfield je úroveň designu vesmírné lodi, kterou má. Vše od vzhledu a zbraní až po motory a brnění lze upravit podle vašich osobních preferencí.

Pokud si chcete zopakovat Kessel Run s Millenium Falconem, můžete dokonce pašovat kontraband jako Han Solo, nebo si také můžete odpočinout s potrhlou vesmírnou posádkou v Miláně.

Postavit vesmírnou loď je jedna možnost, ale ukrást vesmírnou loď je druhá. Pokud narazíte na parádní stroj, nic vám nebrání ho popadnout a vyrobit si ho po svém.

Hráči již své působivé výtvory sdílejí na sociálních sítích od zářijového spuštění Starfieldu, takže se na ně pro inspiraci podíváme blíže.

Níže najdete vše, co potřebujete vědět o lodích Starfield, včetně nejlepších návrhů a skvělých lodí, které můžete ukrást, abyste ze svých vesmírných cest vytěžili maximum.

Vysvětlete, jak stavět lodě ve Hvězdném poli

Lodní technik hvězdného pole. Bethesda

Chcete-li postavit lodě ve Hvězdném poli, musíte zamířit na kosmodrom a promluvit si s lodním technikem. Zde můžete požádat o přizpůsobení lodi ve vaší sbírce, zaregistrovat novou loď, opravit svou loď nebo zakoupit úplně novou.

Alternativou je postavit velkou přistávací plochu na základně. Stanici na stavbu lodí k tomu pak můžete použít sami.

Když jste v prohlížeči lodí, přejděte ke staviteli lodí stisknutím klávesy X (na Xboxu) nebo B (PC). Jednotlivé jednotky můžete přesouvat a nahrazovat tak, že je vyberete a stisknete Upravit.

Pokud uděláte chybu, můžete akce vrátit zpět a opakovat. Chcete-li získat přístup k různým jednotkám, můžete změnit úroveň stisknutím nahoru a dolů na D-padu (na Xboxu) nebo kláves H a F (na PC).

Stisknutím tlačítka A (na Xboxu) nebo klávesy G (na PC) přejdete do nabídky Přidat, kde vidíte všechny dostupné díly. Ve spodní části obrazovky je řada statistik vaší lodi a je moudrý nápad je sledovat, pokud chcete, aby se vaše loď specializovala na něco konkrétního – jako je přeprava nákladu, boj nebo rychlost.

Na výběr je spousta lodních dílů a někteří prodejci budou mít exkluzivní přístup k některým z exotičtějších jednotek – takže se určitě porozhlédněte.

Můžete také odemknout další dostupné komponenty a typy lodí tím, že vylepšíte úroveň svých pilotních a řidičských dovedností.

Jakmile dokončíte přizpůsobení své lodi, můžete potvrdit změny a zobrazit svého nového koně na přistávací ploše.

I.Eat.Games Na YouTube je skvělý průvodce stavbou lodí. Zkontrolujte to níže:

Zatím nejlepší návrhy lodí ve Hvězdném poli

Design vesmírné lodi hvězdného pole. Bethesda

Samozřejmě, že původní návrhy lodí ve Starfield by mohly být docela cool, nicméně bylo nevyhnutelné, že se lidé pokusili znovu vytvořit některé z nejznámějších sci-fi lodí – nejslavnější ze všech je Millenium Falcon ze Star Wars.

Jelikož píšeme o hrách, asi nás nepřekvapí, že jsme velkými fanoušky vesmírných lodí z našeho oblíbeného média. Redditor neok182 Udělala velmi působivou ukázku Normandy SR-2 z Mass Effectu a také téměř dokonalé lodi třídy Firefly od Serenity.

Hry na žebra Na X (dříve známý jako Twitter) sdílel přesvědčivý design Star Wars X-Wing vytvořený uživatelem X com. fudgiebrown.

Existuje také Průvodce stavbou Na YouTube s laskavým svolením fudgiebrown, pokud byste to chtěli znovu vytvořit.

Jsme velkými fanoušky tohoto nákladního vozu, který Brad Grokes postavil také na X, protože opravdu připomíná červeného trpaslíka, který nese jeho jméno.

Dobrá zpráva, lidi! Dobrá loď Planet Express z Futuramy byla vyrobena ve Starfield. Také pomocí tohoto praktického návodu na Redditu si můžete vytvořit svůj vlastní a provádět mezihvězdné dodávky.

Někdo také zašel hodně daleko, aby vytvořil dráhu Formule 1, pokud chcete závodit po galaxii jako Lewis Hamilton.

Co se pokusíte vybudovat ve Starfieldu? Můžeme zkusit vyrobit USG Kellion z Dead Space…

Skvělé lodě ke krádeži ve Hvězdném poli

Loď hvězdného pole v akci. Bethesda

Pokud se nemůžete obtěžovat postavit si svou vlastní loď, nemáte finanční prostředky na její koupi nebo připomínáte vzhled lodi někoho jiného, ​​možná si budete chtít jednu pořídit pro sebe.

Některé z nejlepších lodí ve hře jsou ve vlastnictví rezidentních vesmírných pirátů, The Crimson Fleet. Jejich lodě mají často dobré útočné schopnosti a mají funkce, jako je Shielded Cargo, která vám umožňuje přinést ukradené a pašované předměty do usazených systémů.

Pronásledování lodí patřících k některým mocnějším frakcím musí být prováděno s pochopením rizik, protože frakce jako Spojené kolonie budou silně vzdorovat. Lovci odměn mohou také udělat maximum, ale jejich lodě jsou také velmi žádoucí.

Obzvláště skvělou loď lze získat sledováním úkolové linie Mantis, epického vedlejšího úkolu, který si již získal určitou pozornost na sociálních sítích.

Brzy budeme mít kompletního průvodce, jak získat tuto loď (což je ten, který jsme použili jako hlavní obrázek pro tento článek), ale do té doby by vám video níže mělo pomoci získat tuto opravdu skvělou loď:

V podstatě byste měli v určitém okamžiku na předělu najít poznámku, která vás nasměruje do doupěte legendárního rangera zvaného The Mantis. Pokračujte tímto úkolem až do konce a získáte jejich brnění A Jejich epická loď, zvaná Razorleaf. Stojí za to se podívat!

