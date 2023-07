Obří 65palcový C2 OLED od LG dosáhl v této nabídce Prime Day historicky nejnižší ceny

65palcový LG C2 OLED zasáhne novou historicky nízkou cenu jako součást Amazon Prime DayCož dnes ráno vstoupilo do svého druhého a posledního dne. Tento formulář je nyní k dispozici pro 1 398 GBP, asi o 150 GBP méně než na začátku tohoto měsíce a téměř polovinu původní britské ceny 2 700 GBP.

Díky nízkému vstupnímu zpoždění, plné podpoře VRR, vynikající manipulaci s pohybem a čtyřem portům HDMI 2.1, které podporují hraní 4K/120Hz, je LG C2 OLED naše nejlepší TV doporučení pro hraní HDR na PS5, Series X a PC. Je to také skvělá volba pro televizní pořady a filmy, a to díky vylepšenému jasu v letošním panelu OLED Evo a také obvyklým atributům OLED dokonalé černé, nekonečného kontrastu, brilantních barev a širokých pozorovacích úhlů.

Téměř každý člen týmu Digital Foundry používá LG OLED doma – někteří dokonce používají (také zlevněné) 48palcové modely jako PC monitory! — a nemyslím si, že existuje silnější podpora než to, vzhledem k množství času, který společně trávíme hraním her oproti práci. Můj přítel vlastní 65palcový C1 a je to prostě úžasná obrazovka pro jakýkoli typ obsahu – takže verze C2 Enhanced by byla ještě lepší.

Jediné skutečné obavy, které slyším od potenciálních majitelů OLED, se týkají jasu a vypalování. Jas je vylepšen panelem OLED Evo, který LG letos představilo na C2, ale nejlepší QLED televizory mohou být stále mnohem jasnější, a proto jsou vaší nejlepší volbou pro použití ve velmi jasných prostředích. Potenciál vypálení je závažnější problém, ale týká se pouze těch, kteří udržují OLED ladění pro konkrétní televizní kanál nebo aplikaci každý den několik hodin. Při běžném používání, kdy hrajete hry, sledujete video a máte aktivní funkce proti vypalování, pravděpodobně nenarazíte na žádné problémy ani po letech používání. Používám LG OLED od roku 2019 a nemám absolutně žádné vypalování – a novější modely, jako je verze 2022, mají výrazně lepší protiopatření!

To je skvělá nabídka, kterou před listopadovým Prime Day pravděpodobně nepřekoná, takže na to pamatujte, pokud hledáte ultimátní televizní upgrade – nebudete toho litovat!