Odson Edward: Celtic trenér Ange Postecoglou připouští možnost ztráty útočníka bez vůle klubu znepokojující | fotbalové novinky

Ange Postecoglou připouští možnost, že Odson Edwards opustí Celtic bez znepokojující vůle pro klub.

Třiadvacetiletý hráč podepsal z Paris Saint-Germain v roce 2018 klubový rekord 9 milionů liber po úvodním hostování v Glasgow a jeho smlouva vyprší na konci sezóny.

Leicester letos v létě jednal s Celticem o dohodě s Edwardem, zatímco Brighton byl také spojen s útočníkem, ale Postecoglou si není vědom žádných konkrétních nabídek pro Francouze.

Zprávy tvrdí, že Edouard je připraven nechat vypršet smlouvu, takže mu v lednu umožní mluvit s jinými kluby a bývalý australský šéf přiznává, že vyhlídka na ztrátu tak cenného aktiva pro nic za nic by byl pro klub starostí.

Postecoglou před druhou částí kvalifikace Evropské ligy proti FK Jablonec ve čtvrtek večer, ve které Hobbs vede 4: 2 z první etapy v České republice, řekl: „Myslím, že máte pravdu, když řeknete, že je to starost klubu, spíše než teď o mé starosti. “

“Ne, (já) se vůbec nebojím.”

Postecoglou říká, že otázky ohledně Edwardova budoucího znepokojení „ostatní lidé v klubu"



„Pokud to znamená, že tu zůstane a přispěje, tak ano, ale pak jsou to opět věci, o kterých moc času nepřemýšlím.

„Byl jsem tak bolestný, když jsem řekl, že některé věci jsou mimo moji kontrolu a stejně během této doby nebudu ztrácet čas, kdy to začíná být opravdu hektické, když o tom přemýšlím.

“Celkově se soustředím na přípravu týmu na tyto zápasy, hraní našeho fotbalu, což není snadné a vyžaduje velkou pozornost ode mě a zaměstnanců, a také práci na zapojení hráčů.”

“Celé výdaje jsem nechal na jiných lidech, to jsou starosti ostatních lidí.”

„Možná máš pravdu, z jeho propuštění panují obavy, ale možná to jsou otázky jiných lidí.“

Postecoglou má dobrý zdravotní stav, včetně Edouarda, který po víkendovém vítězství 6: 0 nad Dundee zaklepal na pozápasový trénink.

Gordon Strachan se vrací do Celticu kvůli „tříměsíčnímu poradenskému projektu"



Šéfa Celticu, který řekl, že „touží po podpisu více hráčů“, odlehčí zpráva, že bývalý šéf Celticu Gordon Strachan se do klubu vrátí na tři měsíce jako poradce.

Řekl: Myslím, že toto je specialita, která teď není v mém světě.

„Potkal jsem Gordona a je to velmi vášnivý fotbalista a mám ho rád.

„Informace, které mám, je, že chceme využít jeho znalosti klubu o některých strukturách kolem klubu, zejména o akademii a ženském fotbale, což je podle mě opravdu důležité z hlediska infrastruktury. .

„Ale pak zase, jak daleko to v tuto chvíli jde na mém radaru, to je asi poprvé, co o tom přemýšlím.“

Celtic Park bude poprvé od pandemie ve čtvrtečním zápase plný a Postecoglou chce, aby jeho tým „všechny zbraně v plamenech“.

Řekl: „Když se píšťalka rozezní, chci ukázat stejný záměr, jaký jsme ukázali o víkendu.

„Bez ohledu na to, co soupeři mohou nebo nemusí vymyslet, je důležité, abychom hned od začátku nastavili tempo a nechali je, aby se nám přizpůsobili.“

McGregor bzučí pro návrat fanoušků

Callum MacGregor se zdá být „velmi hlasitý“ ohledně vyhlídky na plný dům v Celtic Parku poprvé od doby před pandemií.

I když uznal, že tlak je „příliš slabý“, zdůraznil, že obruče nebudou uspokojeny.

“Ve fotbale chápeme, že se může stát cokoli. Takže jsme velmi koncentrovaní a respektujeme soupeře jako vždy, podívali jsme se na zápas z minulého týdne, kde můžeme být lepší a znovu jim ublížit.”

“Jsme tedy naprosto koncentrovaní, v zápase absolutně nekompromisní.”

„Chceme si to užít, užít si atmosféru, podat fanouškům dobrý výkon, dokončit práci a kvalifikovat se do dalšího kola.“