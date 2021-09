Sakurai Presents 5. října bude znamenat konec éry Super Smash Bros. Ultimátni

Během Nintendo Direct, které bylo vysíláno 23. září 2021, bylo odhaleno mnoho informací. Ačkoli mnozí z nás očekávali, kdo bude konečným uchazečem o Super Smash Bros. Ultimate’s Fighters Pass Vol. 2, zdá se, že budeme muset chvíli počkat, než nám budou tyto znalosti dány.

Během vysílání Nintendo Direct nám bylo řečeno, že soubor Mr. Sakurai’s Final Presents Super Smash Bros. Ultimátni Premiéra je naplánována na 5. října 2021. Až k tomu dojde, nejenže bude konečně odhalena identita postavy, ale Masahiro Sakurai také ukáže fanouškům, jak tuto záhadnou postavu používat. Konečně, datum vydání bude odhaleno během prezentace.

Je velmi důležité pochopit, jak to bude „konečné“ video, které pan Sakurai poskytuje pro Super Smash Bros. Ultimátni. Nintendo i Masahiro Sakurai zdůraznili důležitost tohoto okamžiku.

“Máme nějaké zprávy o nejnovějším bojovníkovi v Super Smash Bros. Ultimate,” řekl Yoshiaki Koizumi z Nintendo během Nintendo Direct. “Pan Sakurai, herní ředitel, odhalí tohoto bojovníka v nejnovějším videu Mr.

Určitě existuje řada fanoušků, kteří čekali na vydání Fighters Pass Vol. 3 nebo jen další DLC postavy po Fighters Pass Vol. 2.

Tato nadcházející prezentace má však jasně znamenat konec éry Super Smash Bros. Ultimátni.

Až do tohoto okamžiku uvedl Masahiro Sakurai 6 různých příležitostí Jak tato další postava nebude jen koncem hry Fighters Pass Vol. 2, ale také pro Super Smash Bros. Konečně jako celek.

“Ale konečně, další bojovník v DLC bude poslední. Pak už žádné nebudou” – Masahiro Sakurai

Neustálé opakování této zprávy se může zdát přehnané, ale ve skutečnosti se to zdá nutné vzhledem k povaze spekulací fanoušků.

“Ale nakonec bude další bojovník z DLC poslední. Další už nebudou,” řekl Sakurai během prezentace pana Sakuraie představující Kazuju. „Než toto oznámení potrvá, bude to nějakou dobu trvat, ale letos to bude k dispozici podle plánu, takže prosím o trpělivost.“

Sakurai to zopakoval znovu ve sloupci Famitsu, který následoval po Kazuyaově propuštění. „Toto je konec: Super Smash Bros. Ultimate bude dokončen,“ uvedl Sakurai.

Super Smash Bros. byl odhalen. Ultimate oficiálně debutoval v roce 2018, ale vývoj již začal v roce 2016. Hra vyjde v prosinci 2018. Od té doby uběhly téměř 3 roky.

Při čekání na vydání hry fanoušci viděli odhalení Inkling, téma „Everybody Here“, Ridley, Belmonts, Chrom, Dark Samus, King K. Rool, Isabelle, Ken Masters, Incineroar a Piranha Plant.

Postavy DLC prostřednictvím Fighters Pass a Fighters Pass Vol. 2 byli propuštěni, takže Joker, Hero, Banjo-Kazooie, Terry Bogard, Byleth, Min Min, Steve, Sephiroth, Pyra & Mythra a Kazuya byly hratelné.

Nalaďte si v 5/10 v 7:00 PDT závěrečnou prezentaci Super #SmashBrosUltimate Bojovník DLC s režisérem Masahirem Sakuraiem. Rovněž bude odhaleno datum vydání stíhačky a finální oblečení Mii Fighter! Sledujte zde:https://t.co/wLVCdxTgtT pic.twitter.com/wCAZw2kmLZ – Nintendo America 23. září 2021

Mezi balíčky obsahu ke stažení měl Joker pouze video „Mr. Sakurai Presents“ věnované vysvětlení jeho mechaniky, ale místo toho měl něco jiného.

Postavy byly odhaleny jindy konkrétně během videa pana Sakuraie jako Blythe a Maine – ačkoli jsme věděli, že Challenger Pack 6 byl bojovník série ARMS. Ve skutečnosti je tento poslední čas nastaven jako zvláštní událost.

Nyní jsme blíže k odhalení konečného uchazeče, závěrečné fáze, termínu a závěrečné vlny kostýmů Mii během této závěrečné show Mr. Sakurai pro Super Smash Bros. Ultimátni.

Zejména množství obsahu DLC vyvinutého pro Super Smash Bros. Ultimate zdaleka překonal to, co vyšlo pro Super Smash Bros. 4. I když pro jakýkoli titul Smash může být obtížné překonat Smash Ultimate, do série může vstoupit nový den.

Zdá se však, že to je opravdu konec bonusového obsahu Smash Ultimate, kromě záplat, aby se Fighters Pass Vol. 2 amiibo kompatibilní s hrou.

Samozřejmě, toto je jen jedna éra pro Super Smash Bros. Ultimátni. Přestože se vývoj obsahu po spuštění brzy zastaví, hra vydrží mnoho let.