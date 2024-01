Poštovní skandál: Exministr vyzývá k hromadnému odvolání proti odsouzením

Stovky poštmistrů odsouzených za skandál Post Office Horizon by měly mít možnost podat hromadné odvolání, řekl bývalý ministr vlády.

Někteří podpoštmistři šli do vězení neprávem a mnozí byli finančně zruinováni. Někteří mezitím zemřeli.

Sir David Davis v pořadu Today řekl, že drama vyvolalo reakci na skandál. „Nyní jsou desítky milionů lidí, kteří se o to starají – kteří se o to hodně starají. V mnoha případech jsou naštvaní.“

Dodal: „Všechny případy závisí na jedné lži a nikdo kromě poštmistrů a milenek nemá přístup k jejich počítačům. Nyní víme, že to není pravda. Nevidím žádný skutečný důvod, žádný logický důvod, proč byste neměli.“ Hromadná žaloba, hromadné odvolání na tomto základě.“

Tracey Felstead a Janet Skinner byly podpoštmi, které byly uvězněny v souvislosti se skandálem Post Office Horizon. Řekli BBC Breakfast, že by paní Fennellsová měla vrátit CBE.

„Abych byl spravedlivý, kdyby měla nějakou slušnost, poslala by to zpátky,“ řekl Skinner.

Paní Felstead řekla, že by ráda viděla, „někdo převezme odpovědnost“.

„Pošta nás označila za zločince,“ řekla. „Nyní je řada na nich, aby prošetřili a zjistili, kdo věděl, co, proč a kdy se to všechno stalo. Někdo musí převzít odpovědnost za každého.“

Mnoho obětí skandálu stále bojuje za to, aby bylo jejich odsouzení zrušeno nebo aby obdržely plnou náhradu poté, co byly nuceny zaplatit tisíce liber z vlastní kapsy za nedostatky způsobené účetním softwarem Horizon.

Profesor Chris Hodges, předseda poradního sboru Horizontu pro reparace, řekl programu Today: „Civilizovaný stát by měl zvrátit tato přesvědčení a poskytnout odškodnění lidem, kteří jsou nuceni dělat co nejméně.“

Někteří tvrdili, že zrušení všech rozsudků by mohlo narušit nezávislost soudnictví, ale profesor Hodges řekl, že ačkoli to byla úvaha, nevěřil, že je to za daných okolností důležité.