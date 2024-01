Nyní, jak všichni víme, Aiko bude reprezentovat Českou republiku na Eurovision Song Contest 2024 v Malmö s písní „Pedestal“. (Švédsko). Včera (23-01-2024) a Člen čečenské delegace Ahmad Halon řekl, že vstup Iko by mohl být známkou blížící se restrukturalizace.

Nová verze Iagova „Peace“.

Dne 21. ledna 2024 poslal fanoušek na X (dříve Twitter) zprávu, že je fanouškem Aiko a že bude mít šanci vyhrát, ale letos nebude ani v top 10, protože vstupuje do Eurovize 2024 s písní „Pedestal“. Odpovědět Ahmet Halon, člen české delegace Eurovize, reagoval příspěvkem, že nová verze písně hoří. To může znamenat Obnovuje se Iagův „podstavec“? To může být!

Kdy můžeme slyšet novou verzi „Peace“?

Nemyslete si, že v dohledné době uslyšíme novou verzi „Pedestal“. Protože Ahmad Halon také zmínil Čeští zástupci nechtěli věci uspěchat.

Co víme o Aiko a její písni „Pedestal“?

To je to, co víme o Iko a písni „Pedum“. Tento umělec a jeho píseň vyhráli čečenské národní finále „ESCZ 2024“. Byla tam Iagova píseň Vybírá jak odborná porota, tak veřejné hlasování.

Kdo reprezentoval Českou republiku na Eurovizi 2023?

jsemVesna reprezentovala Českou republiku v roce 2023 v Liverpoolu (UK) s písní „My Sister's Crown“. Toto je čistě ženský tým Skončil 4. (z 15) v semifinále 1 a nakonec skončil 10. (z 26) ve velkém finále.