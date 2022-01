První hlášený případ Omicron ‚Stealth‘ zjištěný na CT – NBC Connecticut

První případ COVID-19 omikronové subvarianty BA.2 známé také jako „Stealth Variant“ byl objeven v Connecticutu.

Odborníci na infekční choroby řekli NBC Connecticut, že název pochází ze skutečnosti, že někdy může být při testování obtížné odhalit variantu.

Varianta BA.2 je podle těchto odborníků pravděpodobně nakažlivější než Omicron BA.1.

Omikronová varianta BA.1 vedla minulý měsíc v novém roce k prudkému nárůstu případů.

Podle ministerstva veřejného zdraví existuje nejméně jeden hlášený případ varianty „stealthy omicron“, která byla zjištěna u pacienta v okrese Fairfield. Vzorek byl znovu odebrán 8. ledna.

„To, co budeme dělat v příštích několika týdnech, je ve skutečnosti bedlivě sledovat naše čísla a zkoumat, zda byly pro tuto konkrétní podskupinu identifikovány další proměnné,“ řekl komisař ministerstva zdravotnictví Dr. Manisha Gothani. „Tento izolát BA.2 byl z Fairfield County a dříve v lednu. Od té doby nebyly dosud identifikovány žádné další případy, což neznamená, že se nevyskytly další případy, které nebyly sekvenovány.“

Dr. Gothany řekl NBC Connecticut, že stát má dobrou pozici, aby se s proměnnou vypořádal.

„Skrýváme se, testujeme, očkujeme a posilujeme lidi,“ řekla Dr. Jothany. „Naše situace se zlepšuje, pokud jde o to, jak se vypořádáme s tímto virem.“

Dr. Gothany spolu s dalšími odborníky na zdraví ale tvrdí, že je ještě příliš brzy na to, aby řekli, jak se tato varianta liší od Omicron BA.1.

„Právě teď neexistuje žádný důkaz, že by spolehlivý vědec pozoroval, že tato nová varianta je virulentnější, že je odolná vůči vakcínám, všechny ty velké otázky, které klademe vědecké komunitě, když existuje nová varianta,“ řekl. Dr. Anthony Santella, profesor zdravotního managementu a politiky na University of New Haven. „Toto není něco neslýchaného nebo jedinečného pro pandemii COVID, skutečnou otázkou je, jak moc to ovlivňuje lidské zdraví.“

Odpadní voda je další metodou, kterou ministerstvo veřejného zdraví použilo s dalšími vládními partnery, jako je Yale University, k určení zdroje viru v komunitě.

„Budeme monitorovat hladiny odpadních vod na přítomnost viru, abychom nám mohli pomoci získat pocit, zda se něco mění v našem společenském hodnocení viru,“ řekl Dr. Gothany. „CDC také určilo Bridgeport a Waterbury jako dvě místa, kde budou počínaje zítřkem podstupovat přímé testování odpadních vod pro podávání zpráv.“

Bobby Abate, bývalý učitel Hartfordské veřejné školy, řekl NBC Connecticut, že odešel do důchodu kvůli COVID-19, aby ochránil sebe a své blízké.

„Měli jsme jednu variantu a pak jsme měli další variantu a teď je tu další varianta, nevím, kdy to skončí,“ řekl Abate. „35 let pracuji a ničí mi to plány na odchod do důchodu, protože rád chodím ven a vidím lidi a dělám věci, ale vy jste omezeni v tom, co můžete dělat, když se snažíte chránit.“

Dr. Santella říká NBC Connecticut, že bychom mohli zaznamenat méně skoků, pokud by byla dodržována opatření v oblasti veřejného zdraví spolu s vyšší mírou očkování a posilovacími dávkami pro ty, kteří se kvalifikovali.

„Čím dále půjdeme a budeme dodržovat strategie zmírňování veřejného zdraví, tím méně pravděpodobně bude virus mutovat, měnit se a nadále ovlivňovat lidské zdraví, pokud jde o případy a hospitalizace,“ řekl Dr. Santella.