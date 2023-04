Bezplatná Heartland Division od Ubisoftu teprve přijde, ale další testování hráčů teprve přijde

Dnes večer přinášíme řadu novinek z franšízy The Division od Ubisoftu, která bude brzy rozšířena s příchodem free-to-play spin-offu The Division Heartland.

Heartland, který byl původně oznámen v květnu 2021, je nyní v uzavřeném testování již více než rok – ale je jasné, že je třeba udělat více, než dostane konečné datum vydání.

Dnes večer Ubisoft vyzval zainteresované hráče a jejich strany, aby se přihlásili k přístupu (na thedivisionheartland.com) k novému kolu testování před „dalšími novinkami letos v létě“.

Filmový úvod do The Division Heartland.

Heartland přináší městskou akční sérii do malého venkovského městečka v Americe a je popsána jako PVEVP střílečka, kde bojují frakce AI a další hráči. Hrajete za divizního agenta, který se snaží zabezpečit město před dalšími zlotřilými agenty a také před samotným virem.

Na začátku hry vidíte, že pomáháte bostonskému agentovi Mackenzie Reedovi, který přišel na základnu Heartland v Silver Creek hledat bývalého šéfa, z něhož se stal „darebácký agent“, který zabil tým, kterému velel.

Heartland začíná tím, že pomáhá Reedovi vytvořit základnu operací. Zvyknout si budete muset i na cyklus den/noc, protože po setmění můžete narazit na nepřátelské hráče a hra je zaměřena spíše na přežití. I přes den to vypadá, že budete muset shánět vodu a další zdroje.

Hluboký ponor od vývojáře The Division Heartland.

Zdá se, že franšízový pandemický virus je zde jiný a je na vás, abyste Reedovi pomohli a zjistili proč. Oblasti proměnlivé infekce se budou pohybovat po městě každý den a vyžadují, abyste používali masky (spolu se spotřebními filtry, které musíte mít), abyste prozkoumali jeho hranice.

Ubisoft také představil aktualizaci na The Division 2 Year 5, která odstartuje v červnu a představuje nový herní režim s názvem Descent, což je bezplatný roguelite režim, ke kterému nebudete potřebovat rozšíření Warlords of New York. Herní hrad bude také přestavěn, zatímco následující sezóny přinesou nové nájezdy a – později v tomto roce – ještě více (což zní jako placený). Můžete se obléknout jako Sam Fisher, pokud si zakoupíte první ročník 5 Premium Pass, zatímco oblečení s motivem Leona S. Kennedyho z Resident Evil se vrátí zdarma k reklamaci v příštích dnech.

The Division Resurgence je bezplatná mobilní hra, která překlenuje propast mezi The Division 1 a 2, což je také velký problém.