Soutěžící Mikaela Shiffrinová před závěrečným olympijským podnikem dojme slzy sladkým tónem

Michaela Shiffrinová se před svou poslední olympijskou akcí téměř rozplakala jednoduchým vzkazem přilepeným na pár bruslí, které jí zapůjčila závodnice.

Italská snowboardistka Sofia Goggiaová ve sjezdu skutečně získala stříbrnou medaili, když americké hvězdě dala pár svých lyží, aby je mohla použít v kombinovaném závodě, s připojenou poznámkou „Fly Mica, můžeš“.

Goggia v Pekingu používal sáňky, ale nepotřeboval je, protože nezávodily v kombinované soutěži, jednom závodě ve sjezdu a jednom slalomu. Shiffrinová si na sjezdovou část závodu vypůjčila sáně Jogja a v tomto závodě skončila pátá.

„Vlastně jsem na ně napsala malou zprávu na lepicí papír a nejprve jsem to viděla a málem jsem se rozplakala,“ Shiffrin Řekl to ve vysílání NBC.

Shiffrinová neprozradila, proč si půjčila brusle Goggiaové, ale před akcí je použila na tréninkové jízdě a měla nejrychlejší čas na hřišti. V Pchjongčchangu Shivrin představila své vlastní brusle české závodnici Ester Ledecké, která získala zlatou medaili.

Shiffrin prozradila On Her Turf, pobočce NBC Sports, že si s sebou do Pekingu přivezla desítky párů bruslí.

Shiffrinová, 26, byla oddaným zastáncem Jogii, 29, která dokončila svou stříbrnou medaili v inspirativním comebacku po částečném natržení předního zkříženého vazu a zlomenině lýtkové kosti, kterou utrpěla 23. ledna při nehodě v Itálii. Za pouhých pár týdnů se mohla vrátit a získat svou druhou olympijskou medaili poté, co předtím vyhrála zlato ve sjezdu na olympijských hrách v roce 2018.

Shiffrinová o Jogji řekla: „Doufám, že jí každý ukáže veškerou podporu, kterou si zaslouží, protože…medaile byla tak těžká.“ Lyžařský a snowboardový tým USA. „Vyhrála stříbro, což je opravdu působivé.“

Italka Sofia Goggiaová získala v Pekingu stříbrnou medaili v ženském sjezdovém lyžování a poté na povzbuzení zapůjčila pár svých lyží závodnici Michaele Schiffrinové. Chen Yichen/Xinhua News Agency prostřednictvím Getty Ima

Její laskavá poznámka byla také vítaným gestem v těžké olympiádě pro Shiffrinovou. Rekordní lyžař vstoupil jako nejžhavější medailový favorit, ale skončil s nerozhodným výsledkem 0:5 na medaile v individuálních disciplínách s nejlepším umístěním na 9. místě.

Shiffrinino poslední kolo v Pekingu skončilo, když ve čtvrtek klopýtla o bránu a nedokázala dokončit slalomovou část kombinovaného závodu, což z ní udělalo třetí závod, který v Pekingu nedokončila.

„Za celou moji kariéru se to nikdy nestalo, takže to nechápu, ale za posledních pár týdnů se událo mnoho pozitivních věcí jen podle toho, jak to opravdu smrdí,“ Řekl ve vysílání. „Někdy to prostě musíš vzít, myslím.“