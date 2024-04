Apple odstraňuje Game Boy Emulator iGBA z App Store kvůli spamu a porušování autorských práv

Apple dnes uvedl, že odstranil emulátor Game Boy iGBA z App Store za porušení pokynů společnosti týkajících se kontroly aplikací souvisejících se spamem (Oddíl 4.3(a autorská práva)Oddíl 5.2), ale neuvedl žádné konkrétní podrobnosti.



iGBA byl knockoff vývojáře Riley Testuta Aplikace GBA4iOS je open source, který je dlouhodobě distribuován mimo App Store. Emulátor se po svém vydání o tomto víkendu vyšplhal na vrchol žebříčků App Store, ale uživatelé na sociálních sítích si stěžovali, že aplikace byla do očí bijícím podvodem pokrytým reklamou.

„Zdá se, že Apple schválil kopii GBA4iOS,“ řekl Testot. Sdílejte témata v sobotu. „Nikomu jsem k tomu nedal svolení, a přesto je to teď na vrcholu žebříčku (navzdory tomu, že je plné reklam a sledování).“ Zavtipkoval, že je „velmi rád, že existuje recenze aplikace, aby chránila spotřebitele před podvody a krádežemi, jako je tento“.

Není jasné, zda Apple odstranil iGBA, protože měl pocit, že aplikace byla zkopírována z GBA4iOS. Požádali jsme Apple o vysvětlení ohledně odstranění aplikace a pokud obdržíme další informace o rozhodnutí, aktualizujeme tento článek.

iGBA umožňuje uživatelům iPhone hrát hry Game Boy načítáním bezplatných ROM stažených z webu. ROM lze nalézt online pro širokou škálu her, včetně her v populárních franšízách Pokémon a The Legend of Zelda. Emulátor mohou stále používat ti, kteří si jej nainstalovali do svých iPhonů před odebráním z App Store.

na něm Web zákaznické podpory Ve Spojených státech Nintendo tvrdí, že stahování pirátských kopií jejích her je nezákonné. Není jasné, zda Nintendo zaslalo společnosti Apple stížnost na iGBA a zda to byl faktor při odstranění aplikace.

Výňatek z oddílu 5.2 Pokynů k přezkoumání žádostí o duševní vlastnictví:

Ujistěte se, že vaše aplikace zahrnuje pouze obsah, který jste vytvořili, nebo k jehož používání máte licenci. Pokud překročíte limity a použijete obsah bez povolení, může být vaše aplikace odstraněna. Samozřejmě to také znamená, že aplikace někoho jiného může být odstraněna, pokud si „vypůjčí“ z vaší práce.

iGBA se objevila v App Store jen něco málo přes týden poté, co Apple aktualizoval své pokyny pro kontrolu aplikací, aby povolil „emulátory starších herních konzolí“, ale zatím není jisté, co přesně Apple po okamžitém odstranění aplikace povolí.

Pokud jde o Testut, vytvořil další emulátor pro hry Nintendo s názvem Delta, který je distribuován mimo App Store. Delta bude také k dispozici prostřednictvím alternativního tržiště aplikací Testut AltStore na iPhonech v EU. Není jasné, zda plánuje po změně pravidel zpřístupnit Deltu v App Store.