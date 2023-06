Čtvrtfinálová sestava potvrzena, Srbsko a Německo si zajistily poslední dostupné vstupenky – FIBA ​​​​Women’s EuroBasket 2023

Lublaň/Tel Aviv (Slovinsko/Izrael) – Pole pro FIBA ​​​​Women’s Eurocup 2023 je nyní dobře známé poté, co Srbsko následovalo Německo a skončilo minulé úterý v Lublani.

Srbsko, obhájce titulu, porazilo Velkou Británii v posledním kvalifikačním zápase o čtvrtfinále, aby se připravilo na konfrontaci s Belgií, poté, co Německo porazilo Slovensko, aby se poprvé od roku 1997 vrátilo mezi nejlepších osm.

Čtvrtfinálové zápasy se budou konat v Stozys Areně v Lublani ve čtvrtek 22. června takto:

Maďarsko VS Česká republika

Španělsko proti Německu

Zápas Francie vs Černá Hora

Belgie vs Srbsko

Srbsko zvítězilo nad Velkou Británií v krutých bojích

Nebyla příliš zábavná a krásný basketbal, ale přesvědčila jiným způsobem, když Srbsko bojovalo o pokračování v obhajobě titulu. Nakonec vyhráli nad Brity 66:60 a připravili strhující čtvrtfinálový souboj s Belgií.

Chybělo mu 14 trestných hodů a Srbsko si zkomplikovalo život, zatímco Jovana Nojic byla hráčkou, která se pravděpodobně snažila vyhrát Srbsko a skončila se 16 body. Timmy Fagbenley s 20 body a 7 doskoky podepsal Velkou Británii.

Guelich přijíždí se zbožím do Německa na schůzku do Španělska

Byla to Mary Gillish, která upevnila další vítězství svého týmu, když předvedla úspěch 79-69. Hvězda předního kurtu odcházela z kurtu s 26 body, 9 doskoky a 4 asistencemi, protože německý národní tým si připsal na turnaji tři výhry ze čtyř.

V počátečních fázích soutěže toho mezi oběma týmy bylo málo, ale Německo postupně převzalo kontrolu nad zadní částí jejich obrany a poté se už nikdy nevzdalo. Leonie Febish také zaujala 15 body, 8 doskoky a 5 asistencemi. Ivana Jakubková zaznamenala týmové maximum 16 bodů za prohru proti nyní již domácímu Slovensku.

Závod Černé Hory se vymyká z bloků a uzavírá Itálii

Málokdo asi čekal, že Černá Hora předběhne Itálii, a tak si připsala pohodlnou dvoucifernou výhru, když Jelena Škirovic a její tým postoupili do osmifinále vítězstvím 63:49. Elektrická díra vydláždila cestu, když poskakovali po celé Itálii, a jakmile zjistili, že vedou 29:10, nikdy se neohlíželi na nebezpečí odchodu.

Milica Jovanovic byla katalyzátorem s úžasnou ranou prací a měla 17 bodů a 8 boardů, zatímco juniorka Marija Lekovic měla 15 bodů. Mezitím Natasha Mack šla 6 ze 7 z kurtu ve velmi chytrém zobrazení na cestě ke 13 bodům a zároveň stáhla 15 doskoků. Je to potřetí, co Černá Hora dosáhla této fáze turnaje, a to také v roce 2011 při svém debutu a v roce 2015.

Mladé pušky české výroby se poprvé po desetiletí probojovaly do osmičky nejlepších

Česká republika s průměrným věkem pouhých 24 let překonala očekávání, když ve čtvrtfinále kvalifikace v Tel Avivu zvítězila proti Řecku 79:76.

V masivním týmovém nasazení mimo lavičku přispěly úžasnými 41 body, z toho 15 od Veroniky Šepové a důležitými body od dorostenek jako Emma Čiková a Dominika Baurová.

Byla to však Petra Holiciska, kdo dal věci dohromady, když na tom nejvíc záleželo. Strážce skončil s 19 body a 8 asistencemi a také 8 z 8 z čáry trestného hodu, včetně série z nich v posledních sekundách.

Česká republika nyní postupuje proti Maďarsku ve čtvrtek v Lublani, zatímco Řecko se vrací domů – i když to je těžké pro Marielu Fassolovou i Artemise Spana. Senior zaznamenal 26 bodů a 13 palubek a Spano přidal 22 bodů, 6 doskoků a 5 asistencí.

Kvalifikace na nejvyšší úroveň ve čtvrtfinále

účinnost: 33- Marie Jelisch (Německo)

body: 26. Marie Jelisch (Německo), Mariela Fassola (GRE)

Následná opatření: 15. Natasha Mack (Minnesota)

Pomáhá: 9. Penelope Pavlopoulo (GRE)

Krade: 2 – Hra pro více hráčů

Výsledek

Lublaň – úterý 20. června

Německo 79-69 Slovensko

Srbsko 66-60 Velká Británie

Tel Aviv – pondělí 19. června

Česká republika 79-76 Řecko

Černá Hora 63-49 Itálie

fiba