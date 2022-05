PSA: Je to poslední odpočítávání plateb kreditními kartami 3DS a Wii U eShop (Severní Amerika)

Koncem března 2023 se v slzách rozloučíme s Wii U a eShopem 3DS s několika skvělými exkluzivkami a prémiovými prodejnami. Rozhodně je frustrující, že se zavírají, a všichni si budeme muset seřadit stahování a nákupy, než to bude definitivně pryč.

Přestože máme 10 měsíců do úplného uzavření obchodů, v Severní Americe je termín hned za rohem. z 23. května Na svém Wii U nebo eShopu 3DS již nebudete moci přidávat peníze pomocí kreditní karty; To se již stalo v Evropa na zpáteční cestě v září 2019. Pokud je toto váš hlavní způsob, jak přidat peníze a jste v Severní Americe, bude to víkend plný utrácení.

Bez ohledu na to, jaký region máme všichni 29 srpen Pro uplatnění jakýchkoli karet Fondu eShopu. Nejlepší varianta je však zatím Propojte svůj Nintendo účet se svým starým Nintendo Network ID; Tímto způsobem budou všechny peníze přidané na váš účet Switch dostupné také na Wii U a eShopu 3DS.

K tomu všemu máme skvělého průvodce, na který se můžete podívat níže:

Také jsme sestavili seznamy nejlepších exkluzivit v každém obchodě, jejichž získání/stažení byste měli zvážit před uzavřením příštího roku.

Takže, pokud jste v Severní Americe a chcete přidat peníze na svůj 3DS/Wii U eShop pomocí kreditní karty, nyní je čas.