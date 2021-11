Test planetární obrany, aby se zjistilo, zda může změnit kurz asteroidu, který se chystá odstartovat

„DART bude první ukázkou technologie ‚kinetické kolize‘, při které se vesmírná loď úmyslně srazí se známým asteroidem vysokou rychlostí, aby změnila pohyb asteroidu ve vesmíru,“ uvedl Lindley Johnson, důstojník planetární obrany NASA. Tato technologie je považována za technologicky nejvyspělejší metodu Ke zmírnění gravitace potenciálně nebezpečného asteroidu pomohou odborníci na planetární obranu vylepšit počítačové modely kinetických kolizí asteroidu a poskytnou tak pohled na to, jak transformovat potenciálně nebezpečné NEO v budoucnu. “

Doufáme, že sonda DART prokáže, že je možné záměrně změnit pohyb asteroidu rozbitím jiného objektu v něm ve vakuu vesmíru. I malá změna trajektorie zpočátku v důsledku nárazu může být prospěšná, protože výchylka může v průběhu času exponenciálně narůstat, čímž se nebezpečí vyloučí z jakéhokoli potenciálního okna dopadu v době, kdy se dostane kdekoli blízko Země. Síla musí být také dostatečně změřena, aby cíl nespadl, což by mohlo jednoduše vytvořit více ohrožujících organismů.

DART, navržený a postavený Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) NASA před více než deseti lety, má pouze jeden nástroj, Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation, nebo Draco. V kombinaci s protinavigačním systémem bude kosmická loď DRACO použita k identifikaci Dimorphos a orientaci směrem k asteroidu. Integruje pokročilé technologie, včetně xenonového pohonu Další C Iontový pohonný systém, jehož cílem je zlepšit výkon a účinnost paliva oproti předchozím variantám pohonu, a „vysokozisková plochá štěrbinová anténa pro efektivní komunikaci mezi Zemí a kosmickou lodí“, uvádí NASA.