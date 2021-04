Softbal Wolfpack zametl do dvojité hlavičky proti LSU # 15 | Sportovní

Vítězná série NC State Softball s osmi hrami skončila, když v sobotu 17. dubna v Dail Softball zamířila dvojice záhlaví LSU Tigers č.15. První hra byla prohra 2: 1, zejména silný výlet nové levé střelkyně Estelle Cechové, zatímco druhá byla poznamenána neúnavným útočením Tigera v šesti hrách se skóre 13-2 milosrdenství.

Střelec Sidney Nester, druhák z Redshirtu, se zúčastnil prvního zápasu smečky (22-13) a poslal střelce LSU (26-14) pravého střelce Ali Kilponnovi. Začátek Nester byl krátký, protože nahrávala pravidla pouze během jedné pokladny. Poté dostal Nester háček ve prospěch Čechů, kteří zůstali po zbytek zápasu. Pouze Tigers dokázali z tohoto scénáře nabitého pravidly vytlačit jedinou mrtvolu, protože Češi prosazují svou kontrolu nad hrou tím, že je přinutí vykopnout dvě.

Stát NC rychle zareagoval remízou 1: 1, když hráč třetího šampiona Logan Morris zasáhl červený dres a obětoval letět sám v dolní části prvního zápasu, když ze třetího bodoval záložníka Angie Rizzie.

Další dvě kola šli Češi a Kiloboniny od špičky k patě. Vyřazení vyústilo v pokutový kop ve druhém ročníku Redshirt, April Visser, jediný hlavní hráč až do čtvrté hry, kdy oba týmy nechaly na základně dva soutěžící. Patová situace pokračovala v páté a šesté etapě, protože dva hlavní střelci se setkali dvěma údery, jednou chůzí a pěti údery mezi těmito dvěma koly.

Nemáme slova. ESTELLE česky. Mluvte o zahřátí. 🔥 pic.twitter.com/KOjRuang2X – NC State Softball (PackSoftball) 17. dubna 2021

„Vyšel jsem jako nováček proti hodnocenému týmu a střílel jsem opravdu dobře,“ řekla trenérka Jennifer Patrick Swiftová. Zejména v první hře přicházejí [Sydney] A bombardujte oblast, získejte pár vyletí a oznámení a získejte slabé spojení. “

Češi padli jako první ze dvou bombardérů, když se Homer jednou rukou vzdal kapitánovi druhého týmu LSU Taylorovi Tidwellovi a v sedmé směně dal Tigers výhodu 2-1. Přestože jedinému dvojníkovi bylo umožněno umístit běžce do středu bodování, jižní míč unikl z rámu bez dalšího poškození.

“Jediný rozdíl byl v tom, že jsme nebyli příliš úspěšní,” řekl Patrick Swift. „Zmeškali jsme jeden hod a to bylo hřiště, které zasáhli, tak jsem šel do jednoho švihu a byl to jejich dvůr, ne náš.“

Wolfback vyšel s kňučením na dně sedmého, sestoupil na melodii země a dva údery a ukončil první zápas o dvojitou hlavičku. Ztráta přerušila osmiherní vítěznou sérii pro Severní Karolínu a připravila gumovou hru pro poslední polovinu Double Header.

Pravák Redshirt hráč Abby Trahan zahájil druhou hru smečky, zatímco LSU šel s pravou rukou střelec Shelby Wickersham na konci série. Trahan se postaral o akci v horní části první, ale rám byl zvýrazněn juniorskou kulkou Randy Variker z první základny krátkého dosahu Redshirt na tvrdé slalomové rukojeti, která držela běžce na třetím místě.

Krátkodobá noční magie s Randi Farrickerovou s # SCTop10 hrát si!! pic.twitter.com/UDmTjFuyJo – NC State Softball (PackSoftball) 17. dubna 2021

Wolfpack hrozil otevřením skóre ve spodní části prvního, ale nemohl využít výhody dvou soutěžících ve středu skórování. Sam Sack, mladý lovec Redsheet, byl tvrdě zasažen Wickershamem, což mělo za následek Sackův první zásah v 16 úderech a scénář dva za dva pro Farikera. Farrickerová však nedokázala z těchto klíčových hráčů udělat běhy, když trefila set a dokončila poločas.

Tygři udělali první úder do horní části druhé, když byli tlačeni na domácí půdu vyšším důstojníkem základny Raelenem Gutierrezem a dali Tigers dopředu 1-0. Poškození omezujete rychlým zotavením, před dokončením horní poloviny druhého povolíte pouze jeden základní prvek.

Wolfbeck ho znovu praštil Dangerem od špičkové fotbalistky Brigitte Nordbergové v dolní části poloviny. Po jednom vedení velkou pravou rukou Tatianou Forbesovou se Nordberg otočil o yardy doleva, aby dal smečce výhodu 2-1.

Navzdory velkému zástupu, který umisťoval běžce na první a druhé místo, Severní Karolína nemohla přidat svůj postup. Trahan se umístil na třetím místě s předstihem, aby s ním spolupracoval, ale tento náskok se brzy vytratil, když LSU vstřelil další dva góly v dvoustupňové střele levicového hráče Ciary Briggs. Homer dal Tigers vedení 3: 2 a vysvětlil konec Trahanovy noci, kdy Nester okamžitě vstoupil do zápasu z hracího pole. Nester dokázal tlumit hybnost tygra a dokončit rám.

Nester byl úspěšně kontroval LSU, s Tigers skóroval tři běhy do horní části čtvrté. Nesterova nedostatečná kontrola na hřišti byla hlavním viníkem, protože její čtyři běhy poháněly první polovinu, z nichž tři přišly před jejich prvním východem. Pravici se nakonec podařilo uniknout z davu, ale ne dříve, než LSU prodloužila svůj náskok na 6-2.

„Je velmi obtížné, když se vzdáme tolik chůze a běhání na obranu a prosazování moudrosti,“ řekl Patrick-Swift. “Je to do bodu, kdy je tlak příliš urážlivý, než abych věděl: ‘No, musím tam jít proti některým z nejlepších střelců v zemi a udělat pět, šest, sedm, osm běhů.” „Na konci dne jsme jim ve druhém zápase dali hodně. Udělali jsme to velmi snadno, položili lidi, udeřili lidi a šli jsme s nimi, a tady někdo přijde a dostane jedno nebo dvojité tři běhy. Ve druhém zápase jsme jim dali spoustu věcí zdarma. “

Balíček promarnil příležitost vrátit se do hry na Bottom IV, protože nechal načtené základny. Rousey nasával na hřišti 1: 0, aby umístil běžce na první a druhé místo s rozdílem 2. Ross poté šel pěšky, aby naložil pravidla pro Morrisa, ale přestal pracovat na dokončení rámu.

Tygři nedokončili pokládku, když si vzali tři sety, aby postoupili 9-2 na vrchol pátého místa prostřednictvím setu dvou základen.

LSU zvýšil čtyři běhy na čtyři údery, aby zvýšil svůj náskok na 13-2 a mířil do středu šestého. Pack nemohl pokračovat v zápase, protože padl, aby ukončil ztrátu.

„Důležité je, že Foremanovi čelíme uprostřed týdne,“ řekl Patrick Swift. „Hráli některé z pěti silných týmů dobře, takže jsme na to rozhodně připraveni. Náš způsob myšlení je takový, že„ Naše další hra je naše nejdůležitější hra “, takže se na to zaměříme … jsem nadšený bojovat s tímto týmem a těmito dětmi v příštích několika týdnech a zjistit, co to dokážeme. “

Wolfpack uzavře své domácí hřiště ve středu 21. dubna dvojitým záhlavím proti Foremanu Paladinsovi. Zahájení her je naplánováno na 13:00 a 15:00.