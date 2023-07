Kde můžete vidět „Oppenheimer“ Christophera Nolana v 70mm IMAX

Co dělá 70mm film tak výjimečným, vysvětluje Keighley, je úroveň detailů, které dokáže zachytit. Zatímco moderní digitální projekce odpovídá 4K plátnu, 70mm film je zhruba ekvivalentní 18K.

David Keighley, výkonný viceprezident IMAX, pozval CNBC Make It do promítacího stánku, aby předvedl 600librovou a 11 mil dlouhou cívku filmu s Nolanovou tříhodinovou ságou o jaderné bombě.

Na Lincoln Square byl 70mm tisk filmu dodán ve třech samostatných 200librových kovových pouzdrech. Po úplném sestavení je k vyzvednutí potřeba vysokozdvižný vozík.

Ale „Oppenheimer“ téměř nemohl být zobrazen v Nolanově oblíbeném formátu. problém? Film je dlouhý tři hodiny, což má za následek, že kotouč je příliš velký na to, aby se vešel na podnos určený pro IMAX film.

Předchozím držitelem rekordu v nejdelším IMAX filmu byl další Nolanův film, „Interstellar“ z roku 2014, který dosáhl 2 hodiny a 45 minut. Když režisér řekl Keighleymu, že jeho nový film bude o 15 minut delší, IMAX musel improvizovat.

„Ty přístavby jsme navrhli [to the platter]Keighley vysvětluje. Vyměnili jsme pár šroubů a pár věcí a dokázali jsme to udělat tak, aby si mohl splnit svůj sen o třech hodinách v IMAXu. „

Vypadá to, že ta námaha stála za to. Keighley hrál ve více než 500 filmech v průběhu 51 let v IMAX. „Tohle je v první pětce,“ říká.