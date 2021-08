NASA vylepšuje hrozbu, kterou představuje potenciálně nebezpečný asteroid Bennu

Bennu, jak fotografoval OSIRIS-REx. obrázek : NASA/Goddard/University of Arizona

Data shromážděná během let, které NASA OSIRIS-REx strávila mačkáním kolem asteroidu Bennu, umožnila vědcům aktualizovat nebezpečí, které představuje tento potenciálně nebezpečný objekt poblíž Země.

Kosmická loď OSIRIS-REx je v současné době na cestě na Zemi a nese vzorky povrchu, které shromáždila z asteroidu Bennu. Od prosince 2018 do května 2021 studovala obří kosmická loď NASA hromada suti Z každého úhlu změřte jeho velikost, tvar, hmotnost, složení, rotaci, dráhu oběžné dráhy a další důležité vlastnosti. Bennu je primitivní uhlíkatý asteroid, takže studiem tohoto objektu mohou vědci učinit závěry o tom, jak vypadala naše sluneční soustava v době jejího vzniku.

Ale pro tuto misi za 800 milionů dolarů je víc než jen hledání organických molekul nebo známek vody a těžkých prvků. Benno je aktuálně na druhém místě Seznam potenciálně nebezpečných asteroidů, což zdůrazňuje důležitost toho, abychom se o nich dozvěděli co nejvíce – zejména o orbitální dynamice, která diktuje jejich budoucí pohyby.

nové Výzkum„Publikováno v nakladatelství Icarus to dělá přesně tak, že Bennu poskytuje přesnou cestu až do roku 2300. Nenávidějící z vás mohou být rádi, když vědí, že Bennu má v příštím století stále velmi malou šanci zasáhnout naši planetu. Pravděpodobnost kolize v průběhu roku 2300 je však stále velmi nízká: nyní je prokázáno, že je asi 1 z 1750, tedy 0,057%.

Data z OSIRIS-REx, Deep Space Network NASA a počítačových modelů umožnily vědcům omezit nejistotu na Bennuově oběžné dráze na faktor 20 v měřítku několika metrů.

Je to „nádherný“ výsledek, řekl David Farnocchia, hlavní autor nového článku a vědecký pracovník Centra pro studium objektů blízké Země v Jet Propulsion Laboratory NASA v jižní Kalifornii, a hovořil dnes dříve na konferenčním hovoru s novináři. nejslavnější dráhy známé v celém katalogu asteroidů, “s odkazem na Bennu. Tato „úžasná přesnost“ umožnila týmu charakterizovat orbitální parametry asteroidu a lépe předpovídat jeho budoucí umístění, řekl Dante Loretta, spoluautor studie a hlavní řešitel OSIRIS-REx na univerzitě v Arizoně.

Působivě nový model umožnil vědcům odstranit 24 z 26 potenciálních Bennuových klíčových děr, u nichž se očekávalo, že budou existovat 11. září 2135, kdy měl asteroid bezpečně projít Zemí. Gravitační klíčové dírky lze přirovnat k fantasy portálům, které staví postavy do alternativních časových linií (milovníci nových her) loki série ví, o čem mluvím). Klíčové dírky jsou však velmi skutečné, což je špatná zpráva – nechceme, aby asteroidy procházely klíčovými dírkami, protože jsou to portály, které dopravují asteroidy na orbitální dráhy ohrožující Zemi.

Farnokia uvedla, že během tohoto setkání v roce 2135 není šance na náraz, ale Bennu bude blízko Země – asi poloviční vzdálenost od Země k Měsíci – a to změní cestu asteroidu. Aby vědci zjistili tuto změnu trajektorie, musí vzít v úvahu gravitační díry.

NASA Popsat Klíčové dírky jsou pro ně „regiony ve vesmíru, které by Bennu vynesly na cestu k budoucímu dopadu na Zemi, pokud by jím asteroid prošel v určitých časech kvůli vlivu zemské gravitace“. Nový výzkum popisuje dva hlavní krátery, které jsou stále v provozu, včetně jednoho, který by zahrnoval kolizi Země a Bennu 24. září 2182 (označte si kalendáře), ale pravděpodobnost je malá, 1 ku 2700, neboli 0,037 %. Jak Farnokia novinářům během tiskové konference opakovaně připomínala: „Není třeba si dělat starosti.“

Velká část nejistoty je dána všemi proměnnými ve hře. Sir Isaac Newton popsal fungující vesmír s přesností podobnou hodinám, ale hodiny, které představují naši sluneční soustavu, obsahují nespočet pohybujících se částí. Tyto rušivé efekty zahrnují věci jako gravitace Slunce, planety, všechny měsíce, stovky asteroidů, meziplanetární prach a sluneční vítr.

Pro novou studii se Farnokia a kolegové pokusili vypočítat co nejvíce proměnných, aby bylo možné předpovědět Bennuovu budoucí trajektorii, včetně hmot 343 známých asteroidů. Když k tomu dojde, dokonce zohlednili potenciální kliky prováděné OSIRIS-REx výpis Ukázka povrchově aktivních látek 20. října 2020 (ukázalo se, že jsou zanedbatelné) a kousky trosek Což přirozeně spadá z Bennua (také to není faktor).

Je také třeba vzít v úvahu Yarkovského efekt. To se stane, když předmět pohltí sluneční záření a poté záření unikne. Tím se změní hybnost objektu v prostoru, což způsobí, že se mírně odchýlí od dráhy diktované gravitací. Tento efekt je velmi mírný, ale nabývá významu v obrovských časových měřítcích. Osiris Rex shromáždil neocenitelné informace – informace, které je obtížné, ne -li nemožné získat ze Země -, které byly použity k výpočtu Yarkovského efektu, když se Bennu pohyboval kolem Slunce, včetně velikosti objektu, hmotnosti, tvaru, rotace, povrchových charakteristik a dalších faktorů , Vysvětlila Farnocchia. To „nám pomohlo modelovat budoucí pohyb Benna,“ dodal.

Je zajímavé, že vzorky shromážděné OSIRIS-REx by mohly zlepšit naše chápání toho, jak Yarkovsky e Ffekt může i nadále měnit směr Bennu. Analýza povrchových vzorků může „odhalit změny asteroidu v průběhu času, jako je například zvětrávání povrchu“, což „zlepšuje naše chápání jednoho z nejdůležitějších kritérií pro určení orbitální dráhy,“ vysvětlila Loretta v odpovědi na otázku, na kterou se skutečně ptal vy.

Nový výzkum poskytuje dosud nejpevnější odhad Bennovy budoucnosti, ale stále je co zlepšovat. Vědci si přejí vypočítat gravitační účinek všech asteroidů ve sluneční soustavě; Určení hmotnosti těchto asteroidů by bylo “velkým dalším krokem vpřed,” řekla Varnokia. Optimalizovaná měření Bennuovy hmotnosti a hustoty, jmenovitě Stále si nejsem jistý, to by také pomohlo. Bennu je volná hromada kamení a prachu, která se pravděpodobně vyznačuje prázdnými dutinami a nerovnoměrným rozložením materiálu pod povrchem.

A teď čekáme 24. září 2023, kdy OSIRIX-REx je nastaven Vrátit se na Zemi s jejími vzorky . Loretta uvedla, že mise je „nyní v dobré kondici“, což je zjevně dobrá zpráva. O tomto úžasném je stále co se učit – a možná Znepokojující – asteroid.