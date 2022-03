Ateliér 111: Kozinův dům Trhové Sviny Česká republika

Jiří Weinzettl, zakladatel Ateliéru 111, a Barbora Weinzettlova, dlouholetá praktikující lékařka, se rozhodli koupit dvě budovy orientované do dvora v historickém městě Trhové Sviny a zrekonstruovat je na jediný dům. Kočínský dům. Trhové Sviny jsou malé město s přibližně pěti tisíci obyvateli Jižní Čechy, V ČR dvě hodiny jízdy z Prahy se dvěma architekty majícími svá studia. Kochina House není jejich primární bydliště, ale to, co popisují „Jako alternativa k předměstským vilám bude někdy odříznuta od naší krajiny“.

Založily Trhové Sviny Středověk, Má však malou historickou architekturu, protože byla v průběhu staletí přestavována a přestavována. Je to centrum devatenáctého století Kočínské náměstí, Pevnost, která dala vzniknout původnímu městu, kdysi stála. Pevnosti jsou nyní pryč, nahradily je louky přiléhající k hlavní ulici města s obchody, kinem a školami.

Právě zde objevili Jiří Weinzettle a Barbora Weinzetlová dvě lokality, město je tak hustě zastavěné, že odhaluje stopy jeho historie a louky. Venkovský ráz obce. Architekti si uvědomili potenciál dvou budov, které stály v různých ulicích, ale spojovalo je nádvoří a chtěli je proměnit v jediný dům. Kruhová struktura tak tvořila tvary Střed ve středuKruhový prostor, který je považován za izolovaný od hluku dopravy do několika metrů.

Zatímco některé z původních staveb jsou ve špatném stavu, zatímco jiné byly před několika desítkami let brutálně zrekonstruovány, mnoho charakteristických rysů stále zůstává. Kamenné zdi Skrytý pod cihlovým pláštěm Cihlové a kamenné dveře S Depresivní křivky Střízlivá krása. Architekti se rozhodli odstranit povrchové krytiny a poškozené omítky a vše odstranit Pak přidáváníBalkon se zábradlím typu „alpský styl“ a plastovým vikýřem.

Původní velikost a dlažba budov byly zachovány a považovány za celek, aby vytvořily harmonii Výměna pevných těles a děr. V důsledku vývoje budovy v dalších fázích nyní fasády a dispozice interiéru poskytly větší jednotnost. Bílá omítka na všech stěnách jim nebrání v tom, aby ocenili jejich odlišnost Konstrukční struktury, Kámen na základně a cihla nahoře. Původní sklon je zachován na hodnotné nově zrekonstruované střeše Beavertilový obklad.

Okna Stává se tématem vyjádřeným velmi odlišným slovníkem vyjadřujícím rozdíly v datech výstavby.

Historická okna byla renovována tak, aby byla zachována jejich původní velikost a tvar, a tradiční sekce skla se sloupky a průřezy; Okna, která již nemají funkci, jsou vyplněna, zatímco nové otvory jsou velmi velkorysé, všechny skleněné plochy jsou velké.

V dispozičním řešení domu má blok na sever garáž se dvěma původními vjezdy, blok na jih pak dům s pěším přístupem z náměstí. Centrální nádvoří spojuje dva bloky. Nová okna mají výhled do tohoto prostoru, otevírají výhled do zahrady osázené ovocnými stromy, zatímco velká okna v kabelových rámech Zvonice gotického kostela Nedaleko.

Na rozdíl od ostatních bloků má dům na stejné úrovni patro pro děti, zatímco přízemí je rozděleno mezi obývací část a hlavní ložnici.

Interiéry byly radikálně přeměněny, zbouráním několika vnitřních příček se rozšířilo na druhé malé nádvoří s dřevěnou základnou a vytvořilo se tak větší obývací pokoj a kuchyň. Odtud je přes obývací pokoj vidět na hlavní cestu. Dubová podlahová prkna a drsné povrchy stěn posilují pocit kontinuity zvenčí do domu, zatímco klenbová borová střecha je rozhodně Nejdramatičtější prvek Dokončení domu.

Všechny pokoje jsou kompletně přepracovány s přizpůsobenou výzdobou, aby vyhovovaly potřebám rodiny. Domácnost stromu Ocel se prolíná s moderností – podtrženo odstíny bílé a lesklého cementu. Schodiště vedoucí do horního patra je zcela zdemolováno a nahrazeno velkým, jasně proskleným prostorem, ve kterém se schody stávají předmětem nábytku, jako jsou nástěnné police a police na knihy. Podlaha je celá pokryta borovicovým dřevem Přístřešek pro dětiSe spoustou prostoru na hraní a studium, soukromými ložnicemi a zahradou a privilegovaným výhledem na město.

Mara Cordyová

Architekti: Ateliér 111 architekti www.atelier111.cz

Autor: Barbora Weinsetlová, v Giri Weinset

Místo: Růžová 232, 374 01 Trhové Sviny (Česká republika)

Rok projektu: 2014

Rok dokončení: 2021

Zastavěná plocha: 340m2

Celková podlahová plocha: 317 m2.

Užitná plocha: 288m2

Velikost pozemku: 500m2

Klient: Barbora Wainsetlová a Giri Wainset

Fotograf: Alex Schutz Buildings www.alexshootsbuildings.com