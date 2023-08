Co můžete dělat, když máte peníze v irské bance, která vydělává málo nebo vůbec nic? – The Irish Times

Vítejte u nejnovějšího vydání našeho týdenního zpravodaje o osobních financích On The Money. Tento týden se zaměříme na téma blízké těm, kterým se i přes vysoké životní náklady podařilo ušetřit nějaké peníze.

Irské banky byly v poslední době těžce zasaženy mizernými úrokovými sazbami, které nabízejí střadatelům – a z nějakého důvodu.

Údaje od Standard & Poor’s ukázaly, že irské banky převedly pouhých 7 procent kumulativního efektu zvýšení ECB na ty, kteří nechali peníze na vkladech v době, kdy ECB začala zvyšovat úrokové sazby loni v červenci a letos v květnu. V té době se úroková sazba, kterou ECB platila bankám za přebytečnou hotovost uloženou u centrální banky, posunula z 0 procent na 3,25 procenta. Od té doby vzrostl na 3,75 procenta.

Číslo 7 procent ukázalo, že irské banky jsou nejpodlejší, se Slovinskem ze všech zemí eurozóny, stejně jako ve Spojeném království a USA. Střadatelé v celé eurozóně těžili ze zvýšení sazeb ze strany Evropské centrální banky ve stejném období v průměru o 20 procent, zatímco střadatelé ve Spojeném království těžili ze 43 procent zvýšení úrokových sazeb oznámených Bank of England. Americké údaje naznačují mírně odlišné období – 12 měsíců od března 2022, kdy Fed začal zvyšovat úrokové sazby – ale se střadateli bylo opět zacházeno lépe a čtvrtina zvýšení byla přenesena na ně.

Irské banky zmanipulovaly – a nadále manipulují – skutečnost, že na druhé straně mince byly mnohem pomalejší než jejich evropské protějšky při přenášení zvýšení úrokových sazeb ECB na držitele hypoték. Zadržuje to vodu?

Do jisté míry ano, alespoň pokud ponecháme stranou velkou část majitelů domů, kteří platí hypotéky, kteří jistě – a přiměřeně – nesli tíhu vyšších úrokových sazeb. Přinejmenším zpočátku banky ponechaly své půjčky s pevnou a variabilní úrokovou sazbou beze změny, ačkoli někteří z nebankovních poskytovatelů půjček, kteří v té době nabízeli nejlepší fixní obchody, je stáhli z trhu. Rozdíl pro ně je v tom, že se nespoléhali na peníze skupiny střadatelů, ale půjčovali si na peněžních trzích.

Úrokové sazby ale začaly růst poté, co Evropská centrální banka zvýšila sazby podruhé (nyní jich máme devět) a rozdíl mezi ostatními zeměmi eurozóny se od té doby zmenšil. Podle údajů centrální banky přenesli irští věřitelé do května 31 procent zvýšení úrokových sazeb ECB (neboli 1,16 procentního bodu) na nové zákazníky s půjčkami na bydlení. To je srovnatelné s 1,77 procentního bodu (nebo 47,2 procenta) v průměru v celé eurozóně. Od té doby se ještě více zúžil.

Abych si udělal představu o tom, kde jsou současní držitelé hypoték, podíval jsem se na tříletou fixní úrokovou sazbu, kterou nabízí Asijská investiční banka majitelům domů, kteří mají v domácnostech více vlastního kapitálu – 50 až 80 procent půjčky, spíše než 80 procent navýšení. , cent toho, co byste očekávali od nových hypotečních klientů. Nárůst zde činil 1,65 procentního bodu – z 2,45 procenta v červnu 2022 na nynějších 4,1 procenta.

Na tyto klienty asijská investiční banka přenášela zhruba 44 procent zvýšení úrokových sazeb, které do té doby stanovila ECB.

Spořitelé tedy dostávali pouze 7% úrok, zatímco banky účtovaly držitelům hypoték v průměru o 31 % vyšší úrokové sazby – a v některých případech mnohem více. To vede ke zvýšení absence rizika v čisté úrokové marži bank.

Není proto překvapením, že Bank of Ireland vykázala za první polovinu roku zisk před zdaněním ve výši 1 miliardy EUR, přičemž čistý úrokový výnos vzrostl o 68 procent. Bank of Ireland měla na konci prosince u centrální banky jménem Evropské centrální banky přebytečnou hotovost ve výši 33 miliard eur.

AIB dosáhla v první polovině roku čistého zisku 854 milionů eur, což je „podstatně nad“ cíl a o 79 procent více než ve stejném období v roce 2022. Čistý úrokový výnos meziročně vyskočil o 98 procent a bude pokračovat tak. Nyní očekává, že za celý rok dosáhne 3,6 miliardy eur. Má 31,2 miliardy EUR přebytečných vkladů, které v současnosti vydělávají 1,17 miliardy EUR ročně uložených u centrální banky.

Tyto přebytečné vklady se překládají jako peníze uložené v bance střadateli, které banky nepůjčily nebo nemohly půjčit. Tyto částky vzrostly, protože úspory domácností vzrostly z 12,2 procenta v roce 2019 před pandemií COVID-19 na 24 procent na konci loňského roku, podle údajů organizací občanské společnosti. Od té doby klesla na přibližně 14 procent, protože rodiny se snaží vyrovnat se s tlakem nižších reálných mezd a vyšších životních nákladů.

Co byste tedy měli dělat s penězi v irské bance, na kterých vyděláváte málo nebo vůbec nic?

Irští střadatelé jsou obecně averzní k riziku. Pomalu investujeme do akcií a dalších exotičtějších opcí. Zdá se, že stejně neradi hledáme v zahraničí lepší ceny za naše úspory…ale měli bychom.

Možnost Spojeného království již není pro irské střadatele po brexitu dostupná, protože tamní banky již nejsou ochotny zakládat nové účty, pokud nemáte sídlo ve Spojeném království. A řada britských věřitelů umožnila těm, kteří mají ve Spojeném království existující účty, aby si je ponechali – alespoň prozatím.

Ale ve zbytku je to v podstatě případ tažení vlečnými sítěmi napříč eurozónou při hledání možností úspor.

Nejlepší sazby aktuálně dostupné u hlavních irských bank se zdají být 1,75 procenta u TSB perpetual, pokud držíte své peníze rok, a 2 procenta ročně u všech tří bank, pokud je rádi necháte zamčené na dva roky. let.

Ale můžeme to udělat lépe – v relativním vyjádření mnohem lépe.

Německo Rozinková banka Funguje jako tržiště pro sazby vkladů a umožňuje střadatelům nakupovat mezi širokou škálou evropských bank za nejlepší sazby.

Od nynějška platí, že pokud máte naspořeno 5 000 EUR, které můžete vložit na termínovaný vkladový účet na jeden rok, můžete získat úrokovou sazbu 4,21 procenta u lotyšské banky BluOr. Banky v Itálii, Francii a na Slovensku také nabízejí sazby, které přesahují vše, co je zde dostupné.

srovnávač cen, Bonkers.iePortugalská Banco Português De Gestão říká, že může také soutěžit o jednoleté pevné vklady prostřednictvím Raisin.

Pokud fixujete na dva roky, italská Banca Privata Leasing vám nabídne roční úrokovou sazbu 3,83 procenta, přičemž BluOr, francouzská United Credit a slovenská PrivatBanka vedou irské nabídky.

Pokud si tyto úspory nechcete nechat, na straně netermínovaných vkladů holandský věřitel Bong Nyní má provoz v Irsku a aktuálně nabízí až 1,56 procenta na úsporách.

Každý říká, že vklady jsou kryty místními zárukami na vklady až do výše 100 000 EUR, ale každý, kdo chce využít těchto nabídek, bude zjevně muset prozkoumat konkrétní podmínky spojené s účty, v neposlední řadě proto, že některé z nabízených sazeb a bank se liší. když jsem konzultoval Raisin a Bonkers.ie. Což vyvolává zřejmou otázku. Raisin konečně poskytuje irským střadatelům přístup k devíti evropským bankám, včetně dalších ze zemí jako Rakousko, Česká republika a Polsko.

Je zřejmé, že jakákoli výhoda, kterou získáte jako irský rezident, podléhá dani z nečistot – stejně jako nižší sazby nabízené místně. Můžete být také zdaněni místně, v takovém případě vám irské daňové úřady umožní provést odpočet z vašeho irského daňového účtu.

Můžete namítnout, že se příliš staráme o lidi, kteří tuto technologii mají, a málo o ty, kteří ji nemají. A jistě, pro ty, kteří nemají ten luxus spořit, věci jako energie a ceny potravin v posledním roce nadále rostou – podle organizací občanské společnosti vzrostly o 8,8 procenta nebo o 13 procent. A jak bylo měřeno průzkumem supermarketů Kantar (oba s velkým předstihem před celkovou mírou inflace) – přednost mají jiné oblasti.

To však neznamená, že by banky nyní vykazující výdělky v době „keltského tygra“ měly rezignovat na manipulaci se svými zákazníky. Dokud však neuvidí peníze vkladatelů odtékat jinam, není pro ně žádná motivace ke změně.

Můžete nás kontaktovat na adrese [email protected] s jakýmikoli otázkami týkajícími se osobních financí, které byste chtěli řešit. Pokud jste nestihli newsletter z minulého týdne, můžete si ho přečíst zde.