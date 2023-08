Revoluce činí přechod Djordiho Petroviće oficiálním; Přidejte veterána Thomase Vatlicka a prodloužení Earla Edwardse Jr., abyste posílili tým stráží

Djordi Petrovič bude chybět v prodloužené revoluci poté, co byl v sobotu oficiálně oznámen jeho přestup do Chelsea za 17,2 milionu dolarů. Revoluce ale připravila Petrovićův odchod a oznámila podpis českého brankáře Tomáše Vachlíka a také prodloužení smlouvy Earla Edwardse Jr.

Petrovič získal The Revolution v minulé sezóně poté, co zajistil přestup Matta Turnera do Arsenalu. 23letý Petrovič posílil problémovou zadní linii, ale Revolution se nepodařilo kvalifikovat do play off poprvé od roku 2019, kdy se Bruce Arena stal sportovním ředitelem a hlavním trenérem.

Letos má Petrovic rekordních sedm proher, protože Revolution (12-4-7, 43 bodů) je ve Východní konferenci na druhém místě s 11 zbývajícími zápasy do konce sezóny.