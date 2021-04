Nekrolog: Smrt české sopranistky Gadwije Vysoczanska-Štrosové, asi 93 let

V roce 93 zemřela česká operní sopranistka Jadwiga Wysoczanská-Štrosová.

Wysoczanská-Štrosová se narodila 24. května 1927 v Praze a v letech 1943-1945 studovala na pražské konzervatoři u Vojtěcha Bořivoje. Po studiu na konzervatoři pokračovala v soukromé práci s J. Logačovou-Klemensovou.

Vystupovala v Liberci a Opavě a ve Státním divadle v Brně, kde se stala sólistkou v sezóně 1954–55, byla jejím prvním představením Janáčkova opera „Cesty pana Brochika“, kde si zahrála trojí roli Malinky. -Eterea-Kunka, následovaná Marfa a Marenkou Plus Aida, Madame Butterfly a Jenůfa.

Během let v Brně se poprvé představila v mnoha rolích, jako Rosalka, Aida a Donna Elvira, a také zaznamenala obrovský úspěch na Janáčkově festivalu. Jedním z nejuznávanějších představení společnosti byla Sophie v „Der Rosenkavalier“ v roce 1957.

V roce 1960 debutovala v pražském Národním divadle a stala se populární členkou souboru. Díky společnosti se proslavila operou Bedřicha Smetany. Pokračovala v rolích Mařenky, Milady, Anežky, Blaženky, Vendulky, Hedviky a Libuše z autorových děl. Zpívala také role Aidy, Tatiany, Donny Elviry, Donny Anny, Mimi a Ženevy. Zpívala ve společnosti více než 30 let až do svého odchodu do důchodu v roce 1992.

Wysoczanská-Štrosová také uvedla hudební vystoupení, včetně 1967 představení Beethovenovy Deváté symfonie na Jarním festivalu v Praze a italského koncertu 1970 se Symfonickým orchestrem Československého rozhlasu vedeným Aloisem Klimou.