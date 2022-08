Sponzorovaný obsah

Marton Gyunjusi, nový šéf opoziční strany Jobbik a nezaujatý poslanec Evropského parlamentu, věří, že Viktor Orbán činí Maďarsko zranitelné tím, že se drží ruské ropy spíše než přijímá peníze EU a investuje do diverzifikace.

Ruské problémy s doručením

Gyöngyösi ve svém příspěvku na Facebooku napsal, že Evropská unie poskytla svým členským státům spoustu peněz na vytvoření alternativních tras pro dodávky ropy. Díky tomu může země snížit svou závislost na ruských a ruských dodávkách.

Tato otázka se stala horkým tématem poté, co ropa přestala těžit v důsledku sporu mezi ruskou Transněftí a ukrajinskou UkrTransNaftou. Rusové tvrdili, že chtějí zaplatit, ale jejich peníze byly odmítnuty kvůli sankcím uvaleným Evropskou unií po ruské invazi na Ukrajinu.

V důsledku toho byly 4. srpna zastaveny transfery ropy do Maďarska, Slovenska a České republiky. Zásadní změnu však tisk objevil až 9. srpna. Poté akcie MOL začaly klesat. Maďarský plynárenský a ropný gigant proto oznámil, že zaplatí tranzitní poplatky, které má zaplatit ruská strana, takže ropa opět přichází ropovodem Friendship.

Orbán chce ruskou ropu

„Obvyklá odstávka v měsíčním zásobování byla naplánována na 4. srpna. Maďarským zásahem byla technická a účetní překážka opětovného spuštění během krátké doby odstraněna převzetím tranzitních poplatků. Dodávky tedy začaly včera a od nočních hodin ropa by opět neustále docházela z Ruska přes Ukrajinu do Maďarska potrubím přátelství.

Gyöngyösi kritizoval rozhodnutí a navrhl, aby za převody platili spíše maďarští daňoví poplatníci než Rusové. Dodal také, že náklady na diverzifikaci uhradí Evropská unie. Premiér Viktor Orbán však tyto peníze odmítl a zůstal u ropy z Ruska. Kvůli tomu se Maďarsko stalo zranitelnějším a bylo zasaženo ruskými dodávkami.

Jobbik si vybere fondy EU

Potrubí přátelství navíc vede přes válkou zmítanou Ukrajinu. Přestože jí během války Rusové ani Ukrajinci neublížili, mohlo by se to změnit a ohrozilo by to práci MOL a zásobování Maďarska.

Gyöngyösi chtěl, aby vláda v červenci vytvořila Národní nouzovou radu kvůli energetické krizi, inflaci, ekonomickým problémům a vládním omezením. V radě budou podle jeho iniciativy opoziční strany. Jeho volání však zůstalo bez odezvy, i když se obrátil na prezidenta Catalina Novaka.

