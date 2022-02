Z českého hokeje se do slovenské ligy vrátil golfista Gudla

Obránce je zpět tam, kde začínal svou profesionální kariéru ve slovenské Tipsport lize, ale v jiném týmu

Rodák z Guelphu Patrick Kudla po dvou sezónách strávených v české lize opět hraje slovenskou Guide League, nejvyšší hokejovou ligu země.

Obránce během videohovoru řekl: „Před třemi lety jsem hrál na Slovensku svůj první profesionální rok, pak jsem odešel na dva roky do České republiky a teď jsem zpátky na Slovensku.“ „(Jsem s) jiným týmem, ale je to stejná liga.“

Kudla, kterému bude 26 let na začátku dubna před koncem ligového play off, se připojil k Novému Zámku Mikron HC na sezónu 2018-19 rok poté, co hrál hokej na University of Ontario s Guelphem Gryphonsem. Poté přešel do Litvínov HC v české lize a v této sezóně se vrátil na Slovensko, aby hrál za trenčínskou Duklu.

„Upřímně řečeno, nebyla nejlepší,“ řekl o své sezóně 2021-22. „Myslím, že jsem nehrál naplno, ale v tuto chvíli máme nového trenéra a ten je pro nás opravdu dobrý v uplatňování nových systémů a útočných strategií, jen aby se kluci rozběhli. Od té doby udělali mnohem lépe, než jsme měli na začátku sezóny.“

Kudla je šestý v týmu, pokud jde o skórování se čtyřmi góly a 11 asistencemi ve 38 zápasech, a je na prvním místě v žebříčku trikových hráčů týmu, v němž nechybí ani kolega obránce Griffonu Justin Lemke. Nebyli spoluhráči v týmu U of G, i když Lemcke se připojil k Gryphons v roce, kdy Kudla začal svou kariéru.

Letošní sezóna nebyla pro Ducla Trenchen skvělá, protože je devátý v lize dvanácti týmů, pět bodů od osmého a poslední v play off.

„Neměli jsme dlouhou vítěznou sérii a hráli jsme čtyři nebo pět zápasů v řadě,“ řekl Kudla. „Proklouzneme jednou nebo dvěma výhrami a pak prohrajeme dva zápasy a pak vyhrajeme jeden a pak prohrajeme čtyři nebo pět. Ještě jsme neudělali tahy back-to-back, ale Od příchodu nového trenéra vypadám mnohem lépe. Uvidíme.“

Trenčín se nachází na západním cípu Slovenska, nedaleko hranic s Českou republikou. Jejich stadion je asi poloviční než Guelph, ale jejich stadion pojme 6 150 fanoušků, když je mu povolena kapacita 100 procent.

Velká vánoční přestávka není, ale během základní části jsou dvě až tři přestávky, aby si národní tým mohl zahrát nějaké exhibiční zápasy. Na zpáteční lety do Guelphu to však nestačí.

„Jsou to 10denní pauzy, ale většinou dostanete jen dva nebo tři dny a to není dost času na to, abyste se vrátili,“ řekl Kudla. „Obvykle, když jsem tady na sezonu.

„Uvidíme, jak dopadne sezona. Může to být až koncem dubna nebo už v polovině března. Obvykle je to osm měsíců, ať už je to tak nebo ne, mimo domov.“

Cestování v lize je trochu jako cestování na univerzitě v Ontariu, pokud vynecháte výlety za UQTR Patriots v Trois-Rivieres, Que. a Lakehead Thunderwolves v Thunder Bay. A to vše autobusem.

„Není to velká země, takže naše nejdelší cesta trvá asi pět hodin, takže je to fajn,“ řekl Kudla. „Místo, kde hraji, je uprostřed. Spousta našich výletů trvá dvě a dvě a půl hodiny. Některé jsou blíž a jiné trochu dál, ale naše nejdelší hodina je pět hodin (do Košic), což je správně. na ukrajinské hranici.“

Zatímco cestování je jako vysokoškolská liga, hraní ne.

„Ve srovnání s U SPORTS je to hodně jiné, protože tam jsou různé typy hokejistů,“ řekl Kudla. „Když hrajete v U SPORTS, mám pocit, že když jdete do čtvrté lajny, hráči mohou skórovat a hráči chtějí přispět. Mám pocit, že když hrajete profesionálně, je tam spousta rolí. Muži ve třetí linka je tam, aby blokovala střely a hrála proti první linii druhého týmu. Neznamená to, že se nemohou zaregistrovat nebo nemají možnost se zaregistrovat, tuto roli (ověření) zastávají mnohem více. je to rozdílné.

„Kvůli profesionálům záleží na platu. Některé týmy mají víc peněz než jiné, takže odehrajete zápas s bratislavským týmem, který je opravdu dobrý a jsou tam týmy na spodním konci – je to úplně jiná hra. je prostě hra od hry, kde se budete vypořádávat s jakýmkoli soupeřem, kterého hrajete, jiným způsobem, ale miluji to od té doby, co jsem zde začal hrát.“

Jako kteroukoli jinou hokejovou ligu na světě, i slovenskou ligu zasáhla epidemie. Kudla sice COVID nenakazil, ale 15 jeho spoluhráčů ano a čtyři zápasy musely být odloženy. Liga trvala dva měsíce bez fanoušků na tribunách, i když nedávno umožnili arénám dosáhnout kapacity 25 procent.

„Teď teprve začínáme získávat fanoušky zpět, což je fajn,“ řekl Kudla. „Hráli jsme asi měsíc a půl až dva měsíce bez nich. Bylo to na hovno.“

Prázdná políčka znamenají jen málo atmosféry.

„To není legrace,“ řekl. „V Evropě je to hodně jiné než v Severní Americe, kde se vzrušují pro velké věci, jako je gól. Tady jsou všechny ty maličkosti, kvůli kterým se zlobí. Fanouškovské sekce, stříleli na bubny a zpívali koledy. Důležité co se v Evropě hraje, jsou fanoušci, a když nejsou. Tam je to špatné. Dáte gól a chcete z toho být nadšení, ale není tu nikdo, kdo by to oslavoval.“

Zatímco Kudlův dědeček se přistěhoval ze Slovenska, Patrick neovládá slovenštinu.

„Trochu mluvím,“ řekl, „ale nedokážu udržet konverzaci.“ „Je to jako pozdravy a malý hokej. Náš první trenér byl Slovák, takže měl schůzku ve slovenštině a pak schůzku v angličtině. Mluvil dobře anglicky. S tím si můžete vybrat nějaké termíny.“

„Všichni moji spoluhráči mluví také dobře anglicky, takže se na to nemusíte spoléhat, stačí vybrat pár slov. Jdete do obchodu s potravinami a máte nějaké komplimenty. Když jdete zaplatit, někteří z nich nemluvíš anglicky, tak to chceš trochu umět.“ Abych si to vynahradil, ale rozhodně ne dost na konverzaci.“

Mít slovenskou přezdívku může vést k zajímavým interakcím s fanoušky.

„Přišel za mnou fanoušek a začal se mnou mluvit slovensky a říkal ‚Ne, ne, ne, ve skutečnosti nejsem Slovák. „

Kudla sice rád hraje na Slovensku i v Česku, ale doufá, že jeho kariéra povede jinam.

„Cílem je vždy buď vrátit se do Severní Ameriky a hrát buď v AHL nebo NHL, nebo se připravit na hru ve Švédsku nebo Rusku, ale abyste se dostali do těchto lig, musíte mít dobré sezóny v ligách, jako je tato.“