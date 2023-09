Cenami oceněný „Green Border“ Agnieszky Holland v Benátkách přitahuje velké množství kupců uprostřed politického odporu v Polsku (exkluzivně)

Politický odpor kolem Zelených hranic Agnieszky Holland, který získal Zvláštní cenu poroty v Benátkách, nezabránil tomu, aby se film stal žhavým prodejcem.

Film zkoumá nespravedlnost a terorismus páchaný na polsko-běloruských hranicích z pohledu uprchlíků, polských aktivistů a pohraničníků. Ale navzdory mezinárodnímu ohlasu kritiky v Benátkách byl film násilně napaden krajně pravicovými osobnostmi v Polsku, zejména ministrem spravedlnosti Zbigniew Ziobro, který jej přirovnal k nacistické propagandě. Nizozemsko nyní Vyhrožující právní kroky Proti Ziobro a 7. září od něj požadoval veřejnou omluvu do sedmi dnů.

Po své světové premiéře na Lidu byl film „Green Border“ prodán společností Films Boutique do Japonska (Transformer Inc.), Německa (Piffl Medien), Izraele (Lev Cinema), Švýcarska (Trigon) a na Střední východ a do severní Afriky ( Pohybující se želva). ), Řecko (Danaos Films) a Ukrajina (Arthouse Traffic). Nyní se uzavírají nabídky pro Latinskou Ameriku, Čínu a Skandinávii.

Předchozí prodeje byly uzavřeny s Vercine ve Španělsku, Panda Lichtspiele v Rakousku, Kino Pavasaris v Pobaltí, Art Fest v Bulharsku, Magic Box na Slovensku, Fivia ve Slovinsku, Vertigo v Maďarsku, Bio Paradis na Islandu, Condor ve Francii a September Films v. Benelux, Inspired Films v Itálii, Leopardo Filmes v Portugalsku, MCF Megacom v bývalé Jugoslávii, Kino Swiat v Polsku a AQS v České republice/na Slovensku.

Uprostřed nepokojů obdrželo Nizozemsko „sdělení solidarity z celého světa“, řekl Mike Downey z Evropské filmové akademie. „V tak nebezpečných a těžkých časech jsou velmi ceněni.“ Downey popsal Hollanda jako „mimořádně odvážného a odvážného umělce, jehož odvaha tváří v tvář nespravedlnosti a tak odporným a osobním útokům ze strany špatně informovaných členů režimu byla příkladem angažovanosti a velkého osobního nasazení“.

