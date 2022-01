Jaká je nejdelší možná procházka na Zemi?

Začneme-li v kterémkoli místě na Zemi, jak daleko může člověk dojít, aniž by překročil nějakou větší vodní plochu?

Mohli byste začít tím, že by vás zajímalo, jak dlouho by trvalo překročit sousedící Spojené státy – což je vlastní výkon ve filmu „Forrest Gump“ z roku 1994 – a kolik kilometrů by to trvalo. Nejkratší cesta z Kalifornie do Gruzie je dlouhá 2 339 mil (3 764 km) a může trvat tři až pět měsíců, i když to závisí na vašem tempu, zatímco nejdelší trasa, ze severní Kalifornie do Maine, je 3 527 mil (5 676 km) a obvykle trvá šest měsíců nebo více.

Rozlehlost kontinentálních Spojených států však bledne ve srovnání s délkou Panamerické dálnice, skutečné silniční sítě, která se táhne téměř 19 000 mil (30 500 km) z Ushuaia v Argentině do Prudhoe Bay na Aljašce. Zatímco trasa, která zahrnuje chůzi přes Panamský průplav přes jakýkoli most nebo zdymadlo, není zcela sjízdná autem – cesty Kolumbie a Panamy odděluje 66 mil (106 km) hustého lesa známého jako Darién Gap – byla dokončena. pěšky dvakrát různými dobrodruhy.

Prvním člověkem, který podnikl cestu z Argentiny na Aljašku, byl bývalý britský námořník George Megan, který v roce 1977 zahájil 1 019 mil (30 608 kilometrů) vícedílnou procházku a nakonec ji dokončil. Po 2425 dnech v roce 1983 . A Holly Harrisonová, bývalá strážkyně americké armády, udělala totéž Cesta na sever pěšky v roce 2018 Dokončila přímý pochod o délce více než 14 481 mil (23 305 kilometrů) za pouhých 530 dní.

Další uchazeč o nejdelší možnou cestu pěšky, jak ji vykreslil neohrožený Uživatel Redditu V polovině roku 2020 b Google mapy — kterou je Darién Gap neprůchodná — začíná v Kapském Městě v Jižní Africe a končí 13 735 mil (22 104 km) na severovýchod v Magadanu v Rusku.

Ale pokud by někdo chtěl jít po přímé linii, vybaven virtuálními turistickými botami, které mu umožňovaly zcela ignorovat neschůdný terén, jako jsou hory Střední Asie, místo toho by našel svou cestu začínající v Číně a končící v jihozápadním Portugalsku, dva inženýři ukazují výsledky publikované v databázi předtiskové přípravy arXiv v roce 2018.

V roce 2018 vypočítali Rohan Chabokswar, elektroinženýr a fyzik z Collins Aerospace Applied Research and Technology v irském Corku, a Kushal Mukherjee, inženýr z IBM Research v New Delhi, nejdelší přímou pozemní cestu, která neprotíná žádné objekty. z vody.

Jejich trať dlouhá 6 984 mil (11 240 km) byla vytvořena jako součást cvičení při hledání cesty. Nejdelší možná přímá cesta přes vodu , začíná v jihovýchodní Číně. Poté prochází 13 dalšími zeměmi – Mongolskem, Kazachstánem, Ruskem, Běloruskem, Ukrajinou, Polskem, Českou republikou, Německem, Rakouskem, Lichtenštejnskem, Švýcarskem, Francií a Španělskem – a končí u Sagres v Portugalsku. Při přemístění Země , pak tato cesta tvoří velký kruh, zakřivený tvar vytvořený všemi přímými cestami na kouli.

„Autoři uznávají, že to bylo rekreační cvičení, a mají výhradu, protože použití velké kruhové cesty je široce považováno za nejkratší vzdálenost na Zemi mezi dvěma body na naší eliptické planetě,“ Dan Cole, senior kartograf a koordinátor GIS v Smithsonian Institution Ale on nebyl zapojen do studie, řekl Live Science v e-mailu. „Takže souhlasím s tím, že cesta vypočítaná Chabokswarem a Mukherjeem je pravděpodobně nejdelší možná přímá cesta nad Zemí.“

