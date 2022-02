Lední hokej – Češi kazí čínský večírek, americká plavba v otvíráku

Peking, 3. února (Reuters) – Česká hokejová reprezentace si ve čtvrtek odbyla svůj olympijský debut vítězným, když na zahájení zimních her v Pekingu porazila hostitelskou Čínu 3:1, zatímco Spojené státy zahájily obhajobu zlaté medaile gólem. rutinní výhra.

Čínu, která se vrátila do olympijské soutěže žen poprvé od her ve Vancouveru v roce 2010, podpořila hrstka delegátů, VIP, fanoušků a energických roztleskávaček oblečených do hokejových svetrů ve sportovním centru Wukesong.

I v tlumené atmosféře však čínský americký trenér Brian Idalski řekl, že tato chvíle silně závisí na jeho hráčích.

„Myslím, že kdykoli cítíte váhu 1,4 miliardy lidí a zastupujete je a jaký to je pocit, je to hodně, co musíte vzít,“ řekl Idalski.

„Celkově se s tím vypořádali dobře, nemyslím si, že příprava nikoho na tohle s COVIDem a se vším ostatním byla ideální.

„Takže vzhledem k tomu, že to pro nás bylo velmi těžké utkání, byl jsem rád, že jsme soutěžili od začátku do konce.“

Pro několik málo sociálně vzdálených příznivců převážně Číny nebylo v počátečních fázích příliš k jásotu, protože Česká republika odskočila do vedení 2:0 po gólech Terezy Radové v úvodní třetině a Denisy Křížové brilantním individuálním nasazením ve druhé. .

Po necelé minutě hry se Čína dostala do tabulky gólem přesilovky od Mi Le, ale Michaela Pejzlová vrátila Čechům dvougólový polštář, když rozdělila dva obránce, než se sama prodrala a napálila tyčku přes síťovku Chena Tiyu.

Na otázku, zda vstřelila českým ženám historicky první olympijskou branku, Radová řekla, že to není nic moc.

„Mám pocit, že je to jen normální cíl, ale nevím, jak se budu zítra nebo pár hodin po tomto zápase cítit, ale teď to není nic zvláštního.“

V další akci zahajovacího dne nemilosrdná Kanada usilující o znovuzískání olympijského titulu, který vyhráli jejich zahořklí rivalové Spojené státy na zimních hrách v Pchjongčchangu 2018, porazila Švýcarsko 12:1.

Sarah Fillier, Natalie Spooner, Blayre Turnbull a Laura Stacey skórovaly za Kanadu dvakrát. Puk do švýcarské sítě umístili také Ashton Bell, Claire Thompson, Erin Ambrose a Rebecca Johnston.

Spojené státy, poháněné dvěma góly, každý od Alexe Carpentera a Kendall Coyne Schofield, otevřely svou obranu o zlatou výhrou 5:2 nad Finskem, ale nevyvázly ze hry bez újmy.

Americká asistentka kapitána Brianna Deckerová, jedna z emotivních vůdců týmu, opustila zápas na nosítkách brzy v první třetině poté, co ji střet za sítí s finskou hráčkou nechal křičet bolestí.

Poté, co Decker odešel ze hry, Američané rychle dvakrát skórovali a poté se stáhli dvěma góly z druhé třetiny od Coyna Schofielda.

Finsko na začátku třetí třetiny konečně našlo síť, ale Carpenterová odpověděla svou druhou částí zápasu o pět minut později a obnovila čtyřgólový polštář. Finsko dalo gól pozdě, ale hra už byla mimo dosah.

Japonsko vstřelilo dva góly ve třetí třetině, včetně jednoho do prázdné branky se zbývajícími 61 sekundami, aby porazilo Švédsko 3:1 v druhém zápase dne.

Reportáž Steva Keatinga v Pekingu; Další zprávy Franka Pingua v Torontu; Střih Ed Osmond a Bill Berkrot

