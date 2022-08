Mezinárodní tenisté v Iowě se prosazují po celém světě

Barbora Pocorna, druhák tenisu v Iowě, vstoupila do nového světa amerického tenisu, když poprvé vstoupila na kurt v Hockey Tennis Recreation Complex.

Pocorna se nachází 4000 mil od rodné Ostravy v České republice, ale ve svém mezinárodním snažení není sama.

Tenis je jedním z mála globálních sportů a tato globalizace je patrná v Iowa Women’s Tennis Team 2022-23. Hawkeyes mají na letošní soupisce pět mezinárodních hráčů, z nichž všichni museli během pobytu ve Státech čelit neznámým situacím.

Jednou z hlavních výzev Pocorny během jejího prvního roku v USA bylo prostě hrát čtyřhru. V Česku prý téměř nehrála stylem 2 na 2 a hrát u sítě jí bylo zpočátku nepříjemné.

„Může to být děsivé, protože míč se pohybuje tak rychle a já jsem byl několikrát zasažen,“ řekl Pocorna. „Ale hodně jsem se zlepšil a teď si myslím, že mě čtyřhra baví víc než dvouhra.“

Nováček Dayan Hayashida se musel nejen přizpůsobit hraní čtyřhry, ale také se musel pohybovat na pevné zemi. Ve svém rodném městě Lima v Peru hrála Hayashida čtyři hodiny denně tenis na antukovém povrchu.

Hayashida řekla, že hraje na antuce mnohem více než na tvrdých kurtech. Pocorna souhlasila a řekla, že musí upravit polohu chodidla a těla, aby zlepšila načasování, aniž by mohla uklouznout.

„Hardcourt je mnohem rychlejší, s bahnem máte čas [to return the ball]řekl Hayashida. „tady [in the U.S.] Vždy musíte být velmi připraveni, nemůžete hýbat nohama jako celou dobu na blátě. Tady jsem byl: „Nemůžu se hýbat.“

Pro mnoho mezinárodních hráčů jsou jejich raná léta v Iowě obvykle prvním, kdy hrají v kolegiálním prostředí. Střední školy mimo Spojené státy obvykle postrádají středoškolské tenisové týmy, takže každý hrál za venkovní klub nebo reprezentoval svou zemi, obvykle prostřednictvím turnajů ve dvouhře.

Mapa od Ryana Hansena/Daily Ewan

Studentka Marisa Schmidt, která se narodila a vyrostla v německém Karlsruhe, shledala týmový koncept osvěžujícím.

„Bylo to skvělé, od první chvíle jsem měl své spoluhráče a trenéra opravdu rád, ale bylo jiné trénovat celou dobu jako tým a trávit spoustu času jen s jedním týmem,“ řekl Schmidt. „Není tam velký individuální tlak, ale někdy prostě chci vyhrát špatně, protože chci vyhrát jen pro tým.“

Stěhování mezi zeměmi není pro mladou Vipashu Mehru žádnou novinkou. Mehra se narodila v Chennai v Indii a řekla, že bankovní práce jejího otce vyžadovala během jejího života několik změn, včetně zastávek v Londýně, Dauhá, Dubaji a Calgary.

Řekla, že její zkušenosti s životem po celém světě jí umožňují snadno komunikovat s novými kolegy a dozvědět se o jejich kulturním zázemí.

„Za posledních několik týdnů jsem se naučil hodně německy,“ řekl Mehra. „Je opravdu skvělé mít spoluhráče, kde můžeme diskutovat o tom, jak to v našich zemích funguje.“

Pocorna řekl, že studium různých jazyků umožňuje vytvořit důležité týmové vazby, ať už je to výukou vulgárních výrazů v jejich rodných jazycích nebo vytvořením seznamu skladeb obsahujícího český rap, španělské písně a německou hudbu.

„Myslím, že je skvělé mít lidi odevšad,“ řekla. „Můžeme se pokusit naučit se navzájem jazyky, poslouchat hudbu z naší země a všichni máme dialekty. Myslím, že je skvělé, že jste tak různorodí.“

Mehra řekl, že tato pouta vytvářejí ducha chemie a důvěry na kurtu i mimo něj. Z dlouhodobého hlediska je podle ní sebevědomí to, co vede k vítězství a prvenství.

„Všichni jsme čestní a odpovědní jeden druhému,“ řekl Mehra. „[my teammates] Jsou mým nejlepším přítelem.“