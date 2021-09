Nejprodávanější Tewyx Publikováno v 58 jazycích: Film podle knihy je právě ve výrobě

kniha tewyx

Nejprodávanější Tewyx vychází v 58 jazycích. Film podle knihy je právě ve výrobě.

New York, Spojené státy, 15. září 2021 /EINPresswire.com/ – Film je založen na celosvětovém bestselleru Tewyx, A kniha Publikováno v 58 různých jazycích a je k dispozici ke koupi v téměř 200 zemích po celém světě, v současné době se vyrábí.

https://www.youtube.com/watch?v=QgHCV9pgtLg

Tvůrci filmu již zveřejnili hudební úvod k filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=5NlC9eJAUUI

Bylo obsazeno mnoho rolí. Casting však stále probíhá. Tewyx je dojemný příběh, který ukazuje, jak mohou být osobní a profesionální vztahy ovlivněny pandemií koronaviru.

Z vrcholu přímo do žlabu … a zpět. Co se stane těm, kteří v mžiku ztratí všechno? A co ti, kteří zbohatnou opravdu rychle?

Je zajímavé, že jedna z rolí v Film Ředitel věznice Karel Smith hraje roli odsouzeného vraha Jerryho Kajnica, který byl na základě amnestie v České republice propuštěn.

Premiéra filmu Tewyx se očekává v březnu 2022. Pokud máte zájem nás navštívit během natáčení nebo se podílet na tvorbě filmu, kontaktujte nás prostřednictvím e -mailu: [email protected]

V tuto chvíli je již 80% filmu natočeno a natočeno například v Dubaji nebo v České republice. Natáčení proběhne v USA v listopadu a prosinci.

Tewyx je americký film podle bestselleru Tewyx. Film se právě připravuje.

Odkaz na IMDB: https://www.imdb.com/title/tt15413442/?ref_=fn_al_tt_1

Alex Adams je režisér a scenárista filmu. Film se v současné době natáčí ve 20 různých zemích a rozpočet se odhaduje na 35 milionů dolarů.

Odkaz na IMDB: https://www.imdb.me/alexadams

