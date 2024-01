UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes recenze (Switch)

Natočeno na Nintendo Switch (z ruky/bez připojení)

Nádherný anime bojovník japonského vývojáře Frenchbread Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r], na nás velmi zapůsobila, když v roce 2020 vypadla ve své finální, revidované podobě na Switch. V naší recenzi získala skóre 9/10 a rychle se stala jednou z těch velmi speciálních her, které odmítáme rovnou odepsat. Z našich SD karet. Stále je to jeden z nejlepších bojovníků na konzoli, nádherné a návykové umělecké dílo, kterému chybělo dokonalé skóre jen kvůli některým velmi neuspokojivým online problémům. A hele, teď máš pokračování!

Ano, UNDER THE NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes (zde označované jako „UNI2“ Protože jsme s dětmi), vidíme vás, jak se vracíte do světa, kde se rodí lidé zničení „Hollow Night“ (děsivými prázdnými příšerami). Novorozenci získávají schopnost ovládat sílu známou jako EXS, a tak… no, takhle skvěle bojují. Moc tomu příběhu ve vší upřímnosti nerozumíme a kromě toho a faktu, že na dveře klepe 500letá dívka jménem Lin, jsme rádi, že chápeme, jak šílené jméno ta franšíza je. Nyní.

Natočeno na Nintendo Switch (ukotveno)

Pokud jde o základní boj nabízený v tomto návratu, zůstali jsme u fantastického herního systému GRD (Grind Grid). Vysvětleno co nejjednodušeji, GRD se nachází ve středu dole na vaší obrazovce a skládá se ze šesti bloků pro každého bojovníka. Když útočíte, postupujete vpřed a obecně takticky ovládáte šrot, zaplňujete svou stranu GRD zaměřením na nejvíce zaplněné bloky, když se zaplní malý časovač otočení uprostřed (každých 17,5 sekundy nebo tak nějak). Proč byste se měli obtěžovat dívat se, jak se hloupé malé bloky zaplňují, místo abyste se soustředili jen na kopnutí soupeře tvrdě do brady a obličeje? Získáte bonus za poškození, příteli – dočasně aktivujete režim „GRD Vorpal“, kde máte navrch a můžete zvýšit výhodu.

Začíná to být zajímavější. Jakmile budete mít nějaké GRD ve svém GRD (ale vážně), můžete podržet tlačítko „B“ a nahradit ho EXS, položkou, která pohání váš velký speciální pruh pohybů. Rozhodování o tom, kdy čekat na posílení Vorpalu, kdy využít nějaké EXS atd., je to, o čem to celé je a je zasazeno do bojové hry, kterou by se jinak měl naučit každý fanoušek žánru. rychle. Pokud víte, jak používat Hadouken nebo Spinning Bird Kick, budete vědět, jak využít pohybů většiny postav hned od začátku, takže je to snadné doporučení pro zvědavce.

Natočeno na Nintendo Switch (ukotveno)

Základem toho, co Under Night vyniká, je krásně vyvážené přetahování GRD, velmi unikátní a vysoce efektivní nastavení. Dává to této sérii pocit naléhavosti – pro taktiku a strategii za všech okolností – který škrábe chuť na hluboký 2D boj. Stručně řečeno, je to dobrá věc a v tomto pokračování bylo provedeno několik chytrých vylepšení a vylepšení k modernizaci základního návykového zážitku.

Pokud jde o boj, změny v části 2 zahrnují novou „nebeskou“ verzi GRD Vorpal, která začíná, jakmile vyčistíte šest celých bloků v Grind Grid. Strávili jsme dlouhou dobu hraním a myslíme si, že každý, kdo má z této nové verze OP obavy, může být v klidu. Získat úplný GRD a skutečně se dostat do Celestialu, a pak to projít a vytáhnout si luxusní komba, která vám umožní rozšířit vaši výhodu… no, není to tak snadné a neexistují žádné zkratky, jak se tam dostat. pryč přes fantasy komba a podobně.

Natočeno na Nintendo Switch (z ruky/bez připojení)

Kromě tohoto nového typu posílení útoku je zde také nová mechanika dodge/roll nazvaná „Creeping Edge“, která vám umožní projít příchozím útokem bez jakéhokoli poškození, ale se ztrátou vašeho GRD. Jak se od tak bezvadně podané hry očekává, každá změna zde působí, jako by byla provedena s maximální pečlivostí, aby nenarušila magickou rovnováhu.

Samozřejmě, pokud už jste fanouškem, budete vědět, že poslední hra měla několik docela do očí bijících problémů, pokud jde o online hraní, takže možná hlavním doplňkem tohoto pokračování, kromě vylepšení v boji, která jsme podrobně popsali, je rollback síťového kódu, který řeší… Tyto problémy – což je velká výhra. Vlastní barevné sloty, nové scény, motivy postav, nově nahrané dialogy a kompletně remasterovaný soundtrack byly také přidány do mixu spolu se třemi zbrusu novými postavami v podobě Tsurugi, Kaguya a Kun.

Tak je to nastaveno – vše je v pořádku. Některé věci však byly bohužel také odstraněny a podle toho, jak moc se vám tato franšíza a její budování světa líbí, budete muset své zklamání patřičně upravit.

Natočeno na Nintendo Switch (ukotveno)

Obvyklý herní příběhový režim „Chronicle“, který můžete sledovat bez jakékoli skutečné hry nebo bitev, je tentokrát pryč, a i když to není část hry, se kterou jsme se ve vší upřímnosti obtěžovali, je škoda, že neexistuje ne další. Nedávejte to na své místo. Výsledkem je, že prezentace pro jednoho hráče je tentokrát trochu ošuntělejší, i když to, co bylo vynecháno, nezahrnovalo žádnou skutečnou hru. Není to pro nás velký problém, ale váš počet najetých kilometrů a vše ostatní se může lišit.

Pomineme-li tuto drobnou nepříjemnost, jde o další velké úsilí francouzské společnosti na výrobu chleba. Víme, že anime bojovníci mohou vypadat zastrašující; Věci jako Blazblue – víte, že to chcete hrát, vypadá to tak cool, ale je to nové a složité a příběh je neprostupný. Nicméně vstupní bariéra zde není ve skutečnosti problém, pokud rozumíte tomuto systému GRD. Jakmile to budete mít uložené ve svých paměťových bankách, stane se to mnohem snazší vyhlídkou, s pohybovými sadami a komby, které by měly dávat dokonalý smysl každému, kdo strávil nějaký čas hraním nejoblíbenějších AAA bojovníků za posledních několik desetiletí.

Natočeno na Nintendo Switch (z ruky/bez připojení)

Měli bychom také poukázat na to, že seznam boxerů je zde plný tajemství s neuvěřitelnou hloubkou a rozmanitostí. Od přímočařejších bojovníků jako Hyde, Orie a Gordeau až po technické noční můry jako Vatista a Yuzu, každá postava dostane svůj vlastní příběh, který si zahraje v tradičním arkádovém režimu hry, doplněný o cutscény, které pomohou zmírnit bolest chybějících Kronik. a všechny obvyklé časové útoky, zaznamenané útoky, přežití a typy her pro více hráčů jsou tentokrát zpět.

To bylo také zmíněno v naší recenzi na první hru, ale zde je třeba znovu říci: nemůžeme myslet na jiného bojovníka, který vám poskytne kompletnější tréninkové režimy a tutoriály než Under Night. Je toho hodně, do čeho se můžete ponořit pro ty, kteří to chtějí s hraním Labbingu a všeho toho jazzu brát vážně, a nabízená strategická hloubka krásně sedí vedle bojové mechaniky, takže se mohou dobře bavit i příležitostní hráči.

Konečně, výkon na tomto portu Switch byl pro nás 100% perfektní. Je to výjimečně vypadající hra, zvláště v handheldové hře, a drží se přesně na své snímkové frekvenci bez ohledu na to, jak silný je povrch. Pokud jde o ovládání, hráli jsme s Joy-Conem, Pro Controllerem a externím padem s efektními tlačítky a páčkami a všichni to zvládli dobře. Virtuální Joy-Con je zjevně na posledním místě, pokud jde o preferenci pro bojové hry, ale svou práci zvládne a kombinace tyčí a D-Padu (alespoň tak, jak ji shledáváme) vám dává dostatek možností, abyste zajistili, že t. Abyste si tuto hru naplno užili, musíte upgradovat konzoli.

Natočeno na Nintendo Switch (ukotveno)

Takže Under Night In-Birth II Sys: Celes – žádné skutečné překvapení – je celkově napínavá hra. Odstraňuje jeden režim, což je nešťastné, ale přidává regresivní síťový kód a spoustu hluboké, uspokojivé akce, do které se můžete ponořit, spolu s přídavky k boji a skvělými novými postavami, které byly pečlivě zváženy a implementovány. Další velká výhra pro French-Bread a další 2D bojovník k přidání do působivého seznamu Switch. Krátce po této na jiných platformách vychází jedna nebo dvě nové velké bojové hry a tento indie klenot by mohl sedět spoustě z nich.