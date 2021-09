Samsung Galaxy Z Fold 3 5G exploduje; Není to další Galaxy Note 7

The Samsung Galaxy Z Fold 3 Říká se, že se dobře prodává a má lepší výkon, než mnozí očekávali. Ale skládání může být velmi horké. Zeptejte se Chada Christiana, který učí lidi, jak obchodovat s akciemi, opcemi a kryptoměnou. Netušíme, jak se jeho strategiím v poslední době daří, ale žádná doporučená zásoba nemůže být tak žhavá Galaxy Z Fold 3 . podle Tweet zveřejněn v pondělí Christian se připravoval zabalit telefon zpět do Samsungu na opravu poté, co spadl z kola a rozbil obrazovku.

Samsung Galaxy Z Fold 3 se vnitřně poškodí a poté exploduje



Samsung Galaxy Z Fold 3 na mě explodoval, když jsem se připravoval na jeho přípravu. Musel jsem to hodit do garáže. Určitě to mělo nějaké bezpečnostní poškození. Dokážete si představit, kdybych to udělal při přepravě pic.twitter.com/OnPHfZmKod – Chad Christian – American Dream Company (CoachCWC) 26. září 2021 Zdálo se, že to byla ojedinělá událost, přestože Christian položil hypotetickou děsivou otázku. “Dokážete si představit, kdyby to udělali v lodní dopravě,” zeptal se. Vzhledem k tomu, že telefon spadl před výbuchem, pád mohl poškodit něco uvnitř telefonu.

Dokonce i sám Christian si myslí, že se jedná o problém, který je „a přes“, když tweetoval: „Pokud jde o registraci tohoto telefonu (který jsem právě dostal zpět z opravárenského centra Samsung, kde mi právě řekli, abych jej zaslal poštou za výměnu) asi před týdnem spadl z kola. Jsem si jistý, že došlo k poškození, které způsobila bezpečnost. Nepochybuji, že se jedná o problém s poznámkou 7. “Samsung údajně najal tým věnovaný Christianovi a poslal mu předobjednanou krabici. vrátit spálený Galaxy Z Fold 3.

Zde je třeba si vzít ponaučení, že upuštěné zařízení může utrpět vnitřní poškození, o kterém ani nevíte, dokud se později tak či onak neukáže. Není jasné, zda má Christian na svém Galaxy Z Fold 3 pouzdro, ale je stále jasnější, že i když pokrývá design vašeho telefonu, drahé zařízení by mělo být chráněno.

Chránit své nové investice pomocí portfolia je chytrý krok



Každý, kdo si koupí nový telefon, si říká, že pouzdro není nutné, protože nové zařízení tentokrát nevyhodíte. Ale každý je člověk a upřímně řečeno, každý nakonec zoufale sleduje, jak slyší ten hlas, a dívá se dolů, aby viděl svou hrdost a štěstí na Zemi. A některým uživatelům smartphonů při prvním upuštění od jejich nového telefonu připadá, jako by jejich malý kousek narazil na zem současně.

V případě pana Christiana, který je obchodníkem s opcemi, by pravděpodobně věděl hodně o riziku a nezvedl by jednu nohu ze zajišťovací pozice, protože by se tím vystavil riziku, kterému se snažil vyhnout. Pro majitele smartphonů se při koupi pouzdra na nový telefon vystavujete riziku, že si ho možná nebudete chtít vzít. Jinými slovy, proč byste se dostali do situace, kdy budete muset vyměnit drahý nový telefon, když cenově dostupné pouzdro může chránit vaši investici.