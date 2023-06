Producenti Final Fantasy 16 se snaží získat zpět důvěru fanoušků

Od Stephena Powella

Herní reportér

před 3 hodinami

zdroj obrázku, Square Enix foto titulek, Final Fantasy 16 vyšlo ve čtvrtek (hlavní postava Clive má zastřelené oči)

Nádherné účesy bez pramínku, obsazení loajálních občanů a více dějových zvratů než posloupnosti. To jsou ingredience, díky nimž série Final Fantasy obstála ve zkoušce času.

Nicméně po smíšeném přijetí předchozí hry má tento nejnovější díl, který byl spuštěn ve čtvrtek, nějakou práci.

„Vzhledem k tomu, že příběh Final Fantasy XV nebyl tak dobře přijat jako předchozí tituly, museli jsme se zaměřit na to, abychom znovu získali důvěru hráčů a znovu jim ukázali, že tato série je celá o příběhu,“ vysvětluje producent Final Fantasy 16 Naoki Yoshida.

Tento příběh, jasně inspirovaný fantasy show, jako je Hra o trůny, vybízí hráče, aby přemýšleli o lepší péči o planetu. téma, které se táhne celou historií franšízy.

Jak si tato sdělení vyloží, by mělo být na hráči, i když podle Naoki Yoshida: „Dívám se na hry jako na zábavu a doufám, že si z toho mohou hráči něco odnést.

„Mluvit o životním prostředí a těchto problémech je také velmi důležité, ale myslím, že to, na co se Final Fantasy 16 také zaměřuje, je to, že ve světě je temnota a temnota v nás samotných. Musíme tuto temnotu přijmout, abychom ji mohli překonat a jít dál.“ do zítřka.

„Ale nejsem v pozici, abych řekl, jak by se hráči měli cítit, protože každý bude brát něco jiného. Ale když něco cítí, jsme velmi hrdí a šťastní.“

Většina her se drží stranou od zjevných zpráv o sociálních nebo politických otázkách, aby si neodcizila potenciální hráče, kteří mohou mít odlišné názory.

Aoife Wilson, která recenzovala titul pro Eurogamer, říká, že ekologická témata série jsou jasně viditelná: „Obecně si myslím, že ve většině Final Fantasy her se příběh scvrkává na to, že říkám něco o ochraně planety, dávat pozor na těžbu ze sobeckých důvodů.

„Ale co se mi na 16 opravdu líbí, je to, že se mnohem víc než předchozí tituly snaží říct vše z velmi lidské perspektivy.“

zdroj obrázku, Square Enix foto titulek, Krystaly hrály v sérii důležitou roli, a to platí zejména o Final Fantasy 16

První hra pro Nintendo Entertainment System vyšla v roce 1987 a od té doby se prodalo přibližně 173 milionů kopií titulů této franšízy.

Série, příklad japonského žánru RPG (JRPG), je jedinečná v tom, že prostředí každého titulu je na sobě nezávislé (až na některé drobné přesahy v některých místech). Milované postavy, místa a světy žijí a umírají v jedné hře. Je to, jako by The Sopranos nahradili Tonyho novou postavou v každé sérii a opustili New Jersey na jiné místo.

Je to riskantní přístup, který po hráčích vyžaduje, aby zapomněli na svou vazbu k předchozím postavám a pokaždé emocionálně investovali do nových postav. Série se však drží.

Podle Wilsona je to způsob, jak se snažit udržet sérii svěží: „Znamená to, že nemusíte hrát šest, abyste mohli hrát například sedm.

„Všichni jsou nezávislí, ale sdílejí trochu podobnosti a mají kývnutí na minulé hry pro fanoušky. Často si myslím, že proto jsou tak úspěšné, protože hry se neustále musí znovu objevovat.“

Final Fantasy hry nejsou pro každého. Vyžadují trpělivost a odměňují hráče za jejich investici. Útoky se musíte naučit a zvládnout – náhodné stisknutí tlačítek vás v této franšíze dostane tak daleko.

Scénáře jsou přehnané, některé příběhové oblouky jsou trochu konvenční a Final Fantasy X5 bylo kritizováno za to, že se primárně zaměřuje na čtyři mužské postavy. Pokus o větší rozmanitost je tentokrát s ženskou postavou Jill v ústřední roli, je zde uveden queer vztah, ale hlavní protagonisté jsou stále převážně bílí.

S takovou konkurencí v herním prostoru pro hraní rolí právě teď (Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a Hogwarts Legacy jsou například dvě nejprodávanější hry roku) má Final Fantasy 16 občasnou práci namlouvání hráčů, kteří nejsou fanoušky. již v sérii.

Jeho tón, esteticky odlišné a zábavné scénické bitvy mu však dávají výrazné odlišnosti.

zdroj obrázku, Square Enix foto titulek, Původní Final Fantasy vyšlo v roce 1987 na Nintendo Entertainment System

Wilson říká, že tato verze je první v sérii, které na chvíli propadla a má šanci postoupit: „Když jsem psal svou recenzi na Final Fantasy 16, ptala jsem se sama sebe ‚Komu bych tuto hru doporučila?‘ “ „

„Zajímavé si myslím, že je to poprvé po dlouhé době, že toto je titul, který mohu v podstatě doporučit každému, kdo se zajímá o hraní her. Mohu to udělat bez příliš mnoha námitek nebo vysvětlování a myslím, že je to velmi dobré znamení pro série.

„Upřímně řečeno, s nedávnými příspěvky v seriálu to bylo těžké. Patnáct let bylo fajn a zažily pár krásných okamžiků, ale když to začalo, nezdálo se mi to jako konec hry. Mělo to pár správných ingrediencí, ale prostě se to všechno nesešlo.“ „.

Tato verze má tmavší tón než předchozí položky. Odchod bude usilovat o to, aby byla série přitažlivější pro nové hráče, kteří budou na tento pocit zvyklí více než některé z gotických a moderních mashupů, které jsme viděli v minulosti.

zdroj obrázku, Square Enix foto titulek, Final Fantasy 16 má spoustu velkých soubojů s bossy, které fanoušci franšízy očekávají

Fanoušek JRPG jednou řekl kamarádovi klasika žánru, že „hra se skutečně stala svou vlastní po zhruba 80 hodinách hraní“. Ne každý má chuť hrát ještě dlouho, než v něm uvidí to nejlepší.

Říkat totéž o Final Fantasy 16 není fér, ale je to titul, který vyžaduje značnou časovou investici, aby z něj dostal to nejlepší. Nedávný úspěch podobných vydání jako Zelda, Elden Ring a Hogwarts Legacy naznačuje, že by to nemělo být překážkou úspěchu. Touha hráčů po titulu, který milují, se může snadno přelít do několikahodinové investice do hry založené na příběhu, jako je tato.

Jeho tvůrci doufají, že to nejsou jen fanoušci série, kteří chtějí udělat něco navíc.