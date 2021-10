Dragon Ball FighterZ, The Forgotten City a dalších devět her brzy přijde na Xbox Game Pass

Microsoft právě potvrdil další várku her, které brzy dorazí do Xbox Game Pass. Někteří, jako Generování ozvěny Age of Empires IV Už jsme věděli, že se tento měsíc dostanou do knihovny Xbox Game Pass, zatímco ostatním se líbí v díře Outriders Připojte se ke službě ještě dnes – ale Microsoft to také potvrdil Dragon Ball FighterZ Zapomenuté město A Backbone se brzy připojí ke službě Xbox Game Pass nebo Xbox Game Pass pro PC.

K dispozici dnes

21. října



28. října

Na cestě do knihovny Xbox Game Pass je obrovská škála žánrů. v díře popsán jako Roguelite z FPS, ve kterém bojujete za záchranu prokleté vesnice, zatímco Outriders je RPG, kde si razíte cestu nepřátelskou planetou známou jako Enoch. Dragon Ball FighterZ s sebou přináší „epické bitvy, zničitelné etapy a slavné události vytržené z anime Dragon Ball“, zatímco Echo Generation je dobrodružství 90. let, ve kterém prozkoumáte podivné události, které se ve vašem městě dějí, a zúčastníte se role- hrát si. boje. Everspace 2 je „střílečkou vesmírných lodí“ pro jednoho hráče, zatímco Age of Empires IV je RTS, kde se ponoříte do historie pro „epické historické bitvy, které formovaly svět“. Pak tu máme Alan Wake’s American Nightmare, horor, ve kterém Alan Wake čelí panu Scratchovi, zatímco Backbone, post-noirové dobrodružství, zkoumá záhadu ve městě obývaném zvířaty. Existuje Bassmaster Fishing 2022, který symbolizuje „vzrušení z konkurenčního basového rybolovu“, Nongunz: Doppleganger Edition, platforma roguelite a The Forgotten City, dobrodružná hra odehrávající se ve starověkém římském městě.

Jinými slovy, pro Xbox Game Pass je na cestě mnohem víc – spolu s Vše brzy opustí Xbox Game Pass. Co budete hrát jako první? Dejte nám vědět v komentářích!