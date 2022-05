Lavrov říká, že Donbas je pro Rusko „bezpodmínečnou prioritou“.

(Reuters) – Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v neděli řekl, že „osvobození“ ukrajinského regionu Donbass je „bezpodmínečnou prioritou“ Moskvy, zatímco ostatní ukrajinské země musí rozhodnout o své budoucnosti samy.

Lavrov to řekl v rozhovoru pro francouzský televizní kanál TF1, když Rusko pokračovalo ve své ofenzivě, aby si zajistilo kontrolu nad hlavními městy v Donbasu, tradičním průmyslovém srdci Ukrajiny tvořeném Doněckou a Luhanskou oblastí. Přečtěte si více

Zopakoval tvrzení Moskvy, že její „zvláštní vojenská operace“ na Ukrajině má za cíl odzbrojit svého souseda po vlnách rozšiřování NATO na východ a očistit ho od toho, co považuje za „nacisty inspirovaný“ nacionalismus. Kyjev a západní země vidí tato obvinění jako neopodstatněné výmluvy pro zabavení půdy.

„Osvobození Doněcké a Luhanské oblasti, které Rusko uznává jako nezávislé státy, je bezpodmínečnou prioritou,“ uvedl Lavrov v textu zveřejněném ruským ministerstvem zahraničí.

Pokud jde o zbytek Ukrajiny, řekl: „Nemyslím si, že by se rádi vrátili k moci neonacistického režimu, který se ukázal jako zásadně protiruský. Tito lidé se musí rozhodnout sami.“

Řekl, že ruská invaze se stala „nevyhnutelnou“ poté, co západní země nerespektovaly to, co popsal jako varování před tím, že Ukrajina zanedbává své rusky mluvící občany a že na ně zaútočila.

Ukrajina spáchání podobných útoků popřela.

V posledních týdnech Rusko zaměřilo svou kampaň na Donbass poté, co zastavilo neúspěšné zálohy v Kyjevě a dalších ukrajinských regionech.

„Ano, lidé zabíjejí,“ řekl Lavrov. „Proces ale zabere hodně času především proto, že ruští vojáci, kteří se na něm podílejí, jsou přísně pod přísnými rozkazy, aby se vyhnuli útokům a úderům na civilní infrastrukturu.“

Invaze, která nyní probíhá čtvrtý měsíc, zabila tisíce lidí na Ukrajině a miliony lidí vysídlila. Podle OSN uprchlo z Ukrajiny od 24. února více než 6,7 milionu uprchlíků.

Ukrajinská prokuratura vyšetřuje asi 14 388 případů údajných ruských válečných zločinů a několik ruských vojáků se přiznalo k případům bombardování Ukrajiny a zabíjení civilistů. Přečtěte si více

Tiskové zprávy v Melbourne Lydie Kelly a Ron Bobsky ve Winnipegu; Střih Hugh Lawson a Daniel Wallis

