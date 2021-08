Záběry na COVID „není luxus“ – šéf WHO v Evropě

Posilovací dávka pro COVID-19 je způsob, jak udržet ty nejzranitelnější v bezpečí, a ne luxus krást lidi, kteří ještě nezasáhli, uvedl v pondělí vysoký představitel WHO.

Připomínky šéfa Světové zdravotnické organizace v Evropě, Hanse Kluge, se zdály být pozitivnější než předchozí hodnocení zdravotnických orgánů OSN o třetím očkování, které nabízí stále větší počet zemí.

Minulý týden generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Ghebreyesus uvedl, že údaje o třetím výstřelu jsou neprůkazné. Dříve řekl, že by to mělo být zastaveno a úřady by se měly zaměřit na to, aby se dávky dostaly do chudých zemí.

Další studie ukazují, že třetí dávky chrání rizikové, řekl Kluge v pondělí na tiskové konferenci.

“Třetí dávka vakcíny není luxusním posilovačem (to znamená) odebraným někomu, kdo stále čeká na první zásah. Je to v podstatě způsob, jak udržet ty nejzranitelnější bezpečně na místě,” řekl.

Kluge uvedl, že je stále zapotřebí více důkazů, a vyzval evropské země s přebytečnými vakcínami, aby se o ně podělily s dalšími zeměmi, zejména ve východní Evropě a Africe.

Dodal, že zvýšené přenosové rychlosti COVID-19 v Evropě za poslední dva týdny spolu s klesající úrovní očkování v některých zemích jsou “extrémně znepokojující”.

Česká republika v pondělí uvedla, že poskytne posilovací dávky každému, kdo bude očkován nejméně před osmi měsíci, čímž se připojí k rostoucímu seznamu zemí posilujících opatření k omezení šíření variabilního delta viru.

Izrael začal v neděli poskytovat posilovací dávku COVID-19 pro děti do 12 let.

V reakci na komentáře generálního ředitele Světové zdravotnické organizace z minulého týdne Pfizer a BioNTech uvedly, že třetí dávka jejich vakcíny, nejrozšířenější v západním světě, stimulovala více než trojnásobek počtu protilátek proti koronaviru než druhá injekce.