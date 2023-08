15 filmů, které nebudete chtít znovu sledovat (z dobrého důvodu)

Jsou filmy, na které se jednou podíváme a slibujeme, že se už nevrátíme, ne proto, že by byly hrozné, ale protože zkoumaly tak hluboká témata, že nás šokovaly. I když jsme se ujistili, že se k těm filmům nevrátíme, zaslouží si nějaké květiny. Zde prozkoumáme 15 filmů, které lidé nikdy nechtějí vidět znovu.

1 – Grave of the Fireflies (1988)

Tento tragický japonský animovaný válečný film podle knihy Akiyuki Nosaky vám bude znovu a znovu lámat srdce. Film vypráví příběh dvou bratrů, kteří jsou během druhé světové války odloučeni od svých rodičů a musí se jeden na druhého spolehnout, aby prošli smutnou válečnou realitou jako sirotci. Lidé se rozhodli, že se na tento film už nikdy nepodívají, protože je od začátku do konce naprosto tragický.

2 – Precious (2009)

diváků, kteří film sledovali nákladné Souhlaste, že téma filmu je pro jejich duševní zdraví velmi náročné. V nejběžnějším smyslu je neochvějné zobrazení týrání a protivenství hlavního hrdiny ódou na vytrvalost, ale také těžko spolknoutelnou pilulkou. Příběh sleduje titulní postavu, šestnáctiletou dívku, která podruhé otěhotní se svým otcem a musí snášet šikanu a zneužívání od své zlé matky.

3 – Usmíření (2007)

Poté, co se po zhlédnutí filmu podělil o své zkušenosti, jeden člověk řekl: „[I] Brečel jsem poté jako miminko a ať je tento příběh jakkoli dojemný, už se tím nikdy emocionálně nepodrobím.“ A souhlasíme. odčinění Představuje srdceryvný příběh o sestře, která najde svou sestru a jejího milence v kompromitující situaci a následně se rozhodne sestřina milence křivě obvinit z trestného činu. Je založen na stejnojmenném románu Iana McEwana z roku 2005.

4 – Nevratný (2002)

Bolestivé vidění Nevratný Je to skutečně nevratné. Film je brutální v odhalování viktimizace, fetišismu, romantiky a vykořisťování trpících žen. Děj sleduje milence ženy a jejího bývalého milence, kteří spojí své síly k boji poté, co byli brutálně zneužíváni.

5 – Moonlight (2016)

v měsíční světlo, mladého chlapce jménem Chiron učí Juan, drogový boss, prosadit se. Moonlight je skutečně jedním z nejlepších filmů, a zatímco někteří se mohou zdráhat znovu se podívat, jiní to zavrhnou, protože film ve své nejlepší podobě tahá za jejich pocity, i když se příliš nesnaží.

6 – Tajemná kůže (2004)

Co se vám vybaví, když sledujete, jak někdo v příštích letech pohlíží na zneužívání v dětství jako na lásku? Tajemná kůžeSmutný a děsivý příběh o zneužívání, který používá jemný styl k podání ohromujícího příběhu plného emocionální zátěže. Není to moc šálek čaje pro cinefily.

7 – Dědičné (2018)

Kromě toho, že jde o horor, různá témata, která Dědičný Obrázky jsou velmi znepokojivé. „Po několika dnech, kdy jsem to viděl, mě to dostalo do tak špatného místa,“ říká jeden z fanoušků filmu. Film se zaměřuje na Annie a její rodinu, kteří sotva zaschli truchlící slzy, když vyjdou najevo podivné věci, odhalující šokující pravdy o předcích rodiny.

8 – The Martyrs (2008)

Tento francouzský horor vypráví příběh dvou mladých žen, které jsou odhodlány pomstít se a krvavě popravit své dětské násilníky. Tento film se noří do témat mučení a utrpení a posouvá děsivé hranice; To je důvod, proč se mnoho diváků bojí opakovaného sledování.

9 – Nadějná mladá žena (2020)

Nadějná mladá žena je Cassie, jejíž život je přesným opakem toho, jak se zdá. Cassie, která žije v noci tajným dvojím životem, je chytrá i zlá. Nenechte se zmást jeho názvem; Film nesouvisí s promcomem, ve kterém je šéfová žena. Tenhle film vás zlomí – hlavně ten konec měl lidi v záplavě slz.

10 – Chlapec v pruhovaném pyžamu (2008)

Chlapec v pruhovaném pyžamu je dojemným zobrazením nevinnosti během holocaustu. Je to bolestná připomínka hloubky utrpení ve světě, kvůli které je těžké se k němu vrátit. Hlubiny lidského utrpení ukazuje charakteristika hlavního hrdiny, osmiletého chlapce na polském venkově, který se po otcově povýšení spřátelí s privilegovanějším chlapcem.

11 – Uvnitř (2007)

Film Julianne Maury a Alexandre Bustillo uvnitř, v hlavní roli superhrdinské herce Beatrice Dahl a Alison Paradis, vypráví příběh těhotné ženy, kterou čtyři měsíce po manželově smrti na Štědrý večer terorizuje nůžkami psychopat. Co může být děsivějšího a proč absolvovat horor dvakrát? Možná se k tomuto filmu nebudete chtít vracet, když uvidíte, jak znepokojivé jsou vizuální prvky.

12 – srbský film (2010)

Pokud jste tento film neviděli, patříte podle některých filmových fanoušků mezi několik šťastlivců na světě. Existují určité stupně hrůzy a tento film má rozhodně nejvyšší skóre. Je o starším filmovém herci pro dospělé, který se rozhodne zúčastnit uměleckého projektu, aby definitivně odešel z branže, aby zjistil, že byl přijat k práci na filmu s extrémními tématy.

13- Antikrist (2009)

Děj sleduje vyšinutý pár, z nichž jeden je psychiatr. Po tragické smrti jejich syna vezme muž svou zdrcenou manželku do chaty v lesích, kde předtím trávila léto s chlapcem poté, co se rozhodl, že musí čelit svému strachu. Jakmile dorazí, začne být více vyšinutá a začne týrat svého manžela i sebe. Film může být skvělý ve všech směrech, ale je ještě napínavější a znepokojivější.

14 – Tanečnice ve tmě (2000)

Jsme zvyklí na veselé muzikály – no, to je smutné. Tento film je syrový ve svém zobrazení bojů ženství a zanechává přetrvávající pocit melancholie, který pro ně mnoho lidí považuje za příliš emocionálně významný. Ve filmu český imigrant, který se přestěhuje do Spojených států, pomalu oslepne a uchýlí se do hudby, univerzálního místa útěchy.

15 – Old Boy (2003)

velký chlapec Od roku 2003 to diváky traumatizuje. Chlapče, je těžké na vteřinu snést bolestný pocit, který vyvolává temné, pokroucené vyprávění, které tento film vyvolává. Nejen, že ušetříte své oči před šokem, který tento film přináší, ale také svou mysl a srdce.

zdroj: reddit.