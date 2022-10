Hráči ruského San Jose Sharks oceňují podporu Mika Greera

SAN JOSE – Konsolidovaná zpráva generálního manažera Sharks Mika Griera ohledně možných problémů s vízem pro Rusy, kteří vstoupí do České republiky příští měsíc, zazněla hlasitě a jasně uvnitř týmové šatny – zejména některými hráči, kterých se to týká.

České ministerstvo zahraničí nedávno Národní hokejové lize sdělilo, že ruští hráči na seznamech Sharks a Nashville Predators nebudou v zemi vítáni kvůli invazi ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu začátkem letošního roku.

NHL uvedla, že neočekává žádné problémy pro ruské hráče cestující do Prahy 7. a 8. října s Predators, ale neupřesnila proč. Ani Greer nečeká žádné potíže, ale postoj českých představitelů vrhá přinejmenším jisté pochybnosti o tom, zda se hry World Series vůbec uskuteční.

Bez ohledu na to Greer řekl, že Sharks nenechají žádného hráče za sebou a dodal: „Buď půjdeme všichni, nebo nikdo.“

„Je to úžasné,“ řekl při hodnocení Grierových komentářů křídelník Sharks Jevgenij Svechnikov. „Dává vám to pocit, že jste součástí týmu. Když slyšíte takové věci, ukazuje vám to náš závazek, víte?“

„Česká republika ani žádná jiná země v (bezvízové) schengenské zóně by neměla udělovat víza ruským hráčům ke vstupu na naše území,“ řekl tento týden agentuře AP náměstek českého ministra zahraničí Martin Smolek.

Sharks mají na tréninkovém kempu čtyři hráče ruského původu. Místo křídelníka Alexandra Barabanova na soupisce je bezpečné, zatímco Svechnikov, nováček útočník Daniil Goshin a obránce Artěmi Kniazev soutěží o pár volných míst na soupisce.

Sharks očekávají, že na cestu do Evropy, která začíná 4. října exhibičním zápasem v Berlíně před krátkým výletem do Prahy, přivítají až 27 hráčů.

Barabanovova angličtina je omezená, ale Kniazev řekl, že Grierovy komentáře byly sdíleny s hráči Russian Sharks.

Viděli jsme to a opravdu si vážíme organizace, která nás podporuje. Ale to není naše věc. Liga se o to postará. Jsme tu jen proto, abychom se soustředili na hokej,“ řekl Kniazev, jehož draft obsadili Sharks na 48. místě. v roce 2019.

Greyerovy komentáře však byly smysluplné. „Je to pro nás opravdu velká věc,“ řekl Knyazev.

Centr Sharks Tomáš Hertel, jeden z nejprominentnějších hráčů NHL českého původu, se téměř celou minulou sezonu cítil špatně kvůli Barabanovovi, svému roztomilému spoluhráči, protože ho pravděpodobně zastihl zápas, který nemohl ovlivnit.

„Není to hráčova chyba a neměla by být potrestána,“ řekl Hertel. „Je to jeden z nejhezčích chlapů všech dob. Myslím, že každý půjde.“

„Za to by měli být potrestáni,“ řekl Hertel. „Tohle se jim vymyká z rukou.“

Trenér Sharks David Quinn řekl, že on a jeho tým se budou i nadále připravovat na začátek základní části podle plánu.

„Připravujeme se, jako bychom šli, dokud nám neřeknou, že nejedeme, tak to řeším,“ řekl Quinn.

Počínaje nedělním zápasem s Los Angeles Kings v SAP Center pořádají Sharks exhibiční zápasy ve čtyřech z následujících šesti dnů, než 1. října odletí do Evropy.

„Máme toho na denní bázi hodně, plánovat praktiky, třídit rozvrhy, zjišťovat, kdo bude hrát ve hrách a jak budeme každý den zvládat,“ řekl Quinn. „Takže nemám dost času o tom přemýšlet, dokud nám neřeknou, že nejedeme nebo jdeme.“

Carlsonovy dojmy: Quinn si užil to, co viděl od obránce Erica Carlsona během dvou dnů tréninkového kempu.

Carlson má za sebou 35bodovou sezonu, kdy ho zranění vyřadila z 32 z 82 zápasů, což by mohlo Sharks připravit o šanci dostat se do play off. Ale vzhledem k vysokým tréninkovým dnům, než žraloci odjedou do Evropy, Quinn řekl, že Carlson byl vše, v co doufal.

„Promluvte si s ním letos v létě, rozhodně byl ze sezóny velmi nadšený a řekl, že to bylo to nejlepší, co za dlouhou dobu cítil. První dva dny to rozhodně ukázal,“ řekl Quinn. „Líbilo se mi, co jsem viděl v prvním dva dny. Miluji jeho pracovní morálku. Líbí se mi jeho postoj. Má skvělý začátek.“

Pro tuto chvíli je Karlsson spárován s Markusem Nutivaarou, protože Quinn řekl, že chce vidět, jak spolu tito dva hráči spolupracují, než zkusí jinou kombinaci.

„Jakkoli si myslím, že k hráči cítím, za tři týdny bych se mohl ke skupině lidí cítit jinak. Někteří v dobrém, možná někteří ne v dobrém smyslu,“ řekl Quinn. „Opravdu se to děje den co den, protože neznáme náš seznam.“