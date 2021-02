Vědci našli důkazy o tom, že Stonehenge mohl být postaven ve Walesu a poté přemístěn

britský Archeologové Věří, že identifikovali 5 000 let starý prehistorický původ Zničte Stonehenge.

Tým vědců pod vedením University College v Londýně Mike Parker-Pearson, zmínil V časopise Antiquity V pátek objevili v Priscilly Hills ve Walesu kamenný kruh, o kterém se domnívají, že byl demontován a přesunut 175 mil na Salisbury Plain a přestavěn na Stonehenge.

Na stránkách Waun Mawn – dříve v průběhu let ignorovaných – se zjistilo, že mají čtyři velké modré kameny uspořádané do oblouku. Pearson a jeho vědci odhalili důkazy o šesti dalších dírách, které původně držely kámen v roce 2018, což vedlo k teorii, že lidé to brali tak, jak jsou. Emigroval.

Při měření průměru kruhového výkopu na Waun Mawn skupina zjistila, že příkopy obklopující dvě místa sdílely stejné průměry asi 360 stop široké.

Waun Mawn – který se jeví jako třetí největší kamenný kruh v Británii – a Stonehenge jsou jedinými památkami z neolitického období v Británii, které těmto specifikacím vyhovují. Uhlí a sedimenty Inside the Holes naznačuje, že k tvorbě Waun Mawn lze vystopovat až Kolem 3400 před naším letopočtem

Kromě toho rozměry 43 modrých kamenů Stonehenge – z nichž mnohé byly pohřbeny – odpovídají rozměrům čtyř ve Waun Mawn a jsou stejným typem skály jako všechny tři.

Jeden z kamenů Stonehenge má také průřez, který odpovídá jedné z dutin Waun Mawn.

Aby dále prokázal jejich vztah, Pearson zjistil, že vstup do obou kruhů byl vyrovnán směrem k Východ slunce v letním slunovratu Zamýšlený účel okruhu však zůstává zahalen tajemstvím.

Stonehenge byl postaven ve fázích počínaje dnem Kolem 3000 před naším letopočtem

Wiltshire County Monument je postaven pomocí modrých i novějších a větších kamenů Pískovce.

Předchozí výzkum v posledních několika desetiletích ukázal, že zatímco kapradinové kameny byly přineseny pouze z 15 mil v Marlborough„Modré sloupy byly získány z Prisilly Hills.

V roce 2019 Pearson a jeho tým Vybaveno Důkazy o umístění dvou lomů Bluestone, které je přiměly znovu se podívat na Waun Mawn.

Vědecká analýza lidských ostatků v Stonehenge naznačila, že některé z nich mohly pocházet z Walesu, a proto se plánuje další vykopávky, které se pokusí porozumět více.

Pearson předpokládal, že oba Stonehenge jsou pro něj stvořeni Připomínka předků Z těch, kdo jej postavili, mohla tato první fáze Stonehenge pomoci sjednotit obyvatele jižní Británie.

„Možná většina lidí migrovala a vzala s sebou své kameny – svou rodovou identitu -, aby mohli začít znovu na tomto jiném zvláštním místě,“ řekl. tisková zpráva. „Tato mimořádná událost mohla také pomoci sjednotit národy východní a západní Británie.“