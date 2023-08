Zrušené pokračování Ubisoftu je inspirováno Wind Wakerem, Elden Ringem

pokračování Immortals: Phoenix Rising (Otevřená akční adventura inspirovaná Řeckem z roku 2020 byla zrušena v červenci 2023 a nyní se dozvídáme, co přesně tato hra měla obnášet – a jak velkou přestávkou od tradice byl Ubisoft předurčen být.

podle AxiosStephen Totilokterý 21. srpna přinesl zprávu, že pokračování (s kódovým označením Oxygen) je ambiciózní, které spojí vlastnosti dvou ikonických a milovaných her: akční RPG od FromSoftware. Elden prsten A Nintendo The Legend of Zelda: The Wind Waker. Anonymní zdroje obeznámené s vývojem hry promluvily s Totilem a namalovaly podrobný obrázek „obrovské hry zasazené do fantasy verze polynéského souostroví, primárně vytvořené quebeckým studiem Ubisoftu, ale vyvíjené společně s polynéskými konzultanty“.

„Cílem také bylo, aby se hra velmi odlišovala od zbytku sady Ubisoft,“ uvedl jeden ze zdrojů. Axios. Namísto typické mapy Ubisoftu přeplněné ikonami, Nesmrtelní 2 Bude mnohem nižší než značky na mapě a bude vyžadovat, aby hráči „hledali hůře, aby zjistili, kam jít, sledováním zvířat, sledováním větru nebo procházením pozic hvězd na obloze ve hře,“ tvrdil jeden zdroj. Co bylo primární inspirací pro tuto změnu? Elden prsten.

Pokračování se prý bude od originálu velmi lišit nesmrtelní, s realističtější grafikou, opuštěním vypravěče z první hry, menším počtem hádanek a „volnějším příběhem, ve kterém záleží na výběru hráče“. podle AxiosZe zdrojů by se hráčská postava pokusila „ochutnat různé polynéské bohy“, což by jim poskytlo speciální elementární schopnosti a schopnost měnit tvar. Dostanou nová tetování na svá těla na základě narativních rozhodnutí, která ve hře učiní, z nichž všechny jsou hluboce zakořeněny v polynéských kulturních tradicích a konceptu many nebo víry v nadpřirozenou sílu, která proudí skrze lidi, zvířata, rostliny. , a více. Rozhodnutí hráče ovlivní různé ostrovy, na kterých se nacházejí Nesmrtelní 2 měl být položen.

podle AxiosČást důvodu Nesmrtelní 2 Bylo to zakonzervováno, aby se Ubisoft mohl zaměřit na IP jako je Assassin’s Creed Red. první nesmrtelní Hra byla vyvinuta za něco málo přes rok, ale pokračování trvalo déle kvůli jejímu ambicióznímu rozsahu a relativně malému vývojářskému týmu. Zdá se však, že do jara 2023 „bylo k dispozici několik hratelných hodin v interním demu“ a Ubisoft byl „ve chvíli, kdy financoval plný vývoj nebo zrušil projekt“.

Víme, že Ubisoft se nakonec rozhodl udělat právě to, ale jako KotakuEthan Gatch poznamenal v červenci 2023, Immortals: Phoenix Rising Bylo to „příliš dobré“ a myšlenka na rozsáhlejší pokračování něco z toho vzdala Unavené známky Ubisoft vypadá zajímavě. No, myslím, že dostaneme víc Zabiják doktrín Místo toho.